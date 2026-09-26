עולם החסד וקהילת חסידות ברסלב מלווים בלילה הזה למנוחות את העסקן הדגול והבולט הרה"ח ר' דוד יהודה (דוקי) גרינוולד ז"ל, שהלך לעולמו בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים בגיל 57 לאחר שנים של ייסורים קשים.

מסע הלוויה יוצא בשעה 12:00 הלילה, ליל יום שני של חג הסוכות מבית הלוויות שמגר בירושלים בדרכו להר המנוחות, שם ייטמן למנוחת עולמים.

המנוח נולד בד' אלול תשכ"ט לאביו הרה"ח ר' אביגדור מרדכי גרינוולד ז"ל ולאמו מרת לאה רעכיל שתחי' לרפו"ש, והתחנך בילדותו ובבחרותו במוסדות חסידות ברסלב.

במשך שנים רבות התגורר בשכונת רמת שלמה בירושלים, ולאחר מכן העביר את ביתו לגבעת משה, שם פתח בית כנסת במעונו הפרטי כדי להבטיח תפילה במניין בכל עת.

ר' דוקי נודע כאחד מחלוצי ההצלה במגזר החרדי והיה ממקימי ומייסדי ארגוני ההצלה הראשונים בארץ, כשהוא לוקח חלק מרכזי בהקמת 'הצלה ישראל' בירושלים. הוא הקדיש את חייו להצלת חיים במסירות נפש סביב השעון, והיה דמות מוכרת ואהובה בחסידות ברסלב ומחוצה לה בזכות מאור פניו ולבו הפתוח לכל נזקק.

חייו ידעו שבר עמוק לפני מספר שנים עם פטירתה בדמי ימיה של רעייתו החשובה מרת חינא רחל גרינוולד ע"ה, בתו של הרב חיים מנחם קרמר, שנפטרה בגיל 47 לאחר מאבק במחלה והותירה שבעה יתומים.

למרות האבל הכבד ותעצומות הנפש שנדרשו ממנו, הוא המשיך לגדל את ילדיו במסירות אב ואם גם יחד, וזכה בחודש אלול תשפ"ה להכניס ספר תורה מהודר לעילוי נשמתה יחד עם בנו לבית המדרש של חסידי ברסלב ברמת בית שמש ד'.

פטירתו הכואבת מגיעה חודש בלבד לפני שמחת חתונת בנו. ח"כ מאיר פרוש ספד לו הערב וכתב:

"ירושלים אבדה כלי חמדתה

בצער רב וביגון קודר התבשרתי בבשורה הקשה והמרה על הסתלקותו של ידיד נפשי, איש החסד והמעש, הרה"ח ר' דוד יהודה (דוקי) גרינוולד זצ"ל.

ר' דוקי היה ממייסדי ארגון "הצלה" וחלוץ מערך רפואת החירום בציבור החרדי. במשך עשרות שנים הוא עמד בחזית של עשיית חסד סביב השעון, הקדיש את חייו להצלת חיים במסירות נפש, ביום ובלילה, והיה לכתובת של סיוע ועזרה לכל כאב ומצוקה בעירנו ירושלים ובכלל. ידיו היו רב לו בהקמת מערכים שהצילו חיים רבים, והכל מתוך מאור פנים ואהבת ישראל יוקדת.

הוא נמנה על שועי ופארי חסידות ברסלב, והיה מגדולי עסקניה המסורים. הוא פעל רבות וללא לאות למען ביסוסם ושגשוגם של מוסדות החסידות, לקידום צרכי הקהילה, ולרווחת הכלל והפרט כאחד. כל חייו היו מסכת של עשייה ברוכה למען הציבור, כשהוא רתום לכל יוזמה ומהווה כתובת איתנה ונאמנה עבור חסידים רבים בכל עת. חסרונו יורגש כעת בקרב ההמונים, שראו בו דמות מופת של איש ציבור הפועל תמיד מתוך אכפתיות כנה, מסירות נפש, אהבת ישראל ולב טהור.

זכיתי לעבוד לצידו ולראות את מסירותו מקרוב במשך שנים ארוכות. ר' דוקי היה איש ציבור רב פעלים, מעמודי התווך והעסקנים בתנועת אגודת ישראל. הוא היה שותף אמת לכל יוזמה שבקדושה, פעל בשטח במסירות, בעוז ובענווה, ותמיד ראה לנגד עיניו את צרכי הציבור החרדי בירושלים ובכל אתר ואתר.

את מסכת חייו העמוסה במעשי חסד עשה למרות קשיים אישיים רבים שחווה, כשהוא משכל את רעייתו ע"ה, ומתמודד בשנים האחרונות בגבורה עילאית עם מחלה קשה. את הכל קיבל באהבה ובאמונה יוקדת שהייתה לסמל ולמופת.

אני שולח את תנחומיי הכנים והעמוקים מלב קרוע וכואב לבני משפחתו הרוממה שאיבדו אבא דגול, לכלל המוני חסידי ברסלב, ולמשפחת הידידים האגודאים המבכים מרה את לכתו.