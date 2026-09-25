אבל כבד ירד הבוקר (יום שישי) על עולם התורה והקבלה עם הסתלקותו לבית עולמו של זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, כשהוא בן 85 בפטירתו.

המקובל זצ"ל התמוטט בפתאומיות בביתו ברחוב הרב לנדא בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונות. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ונמרצות, והוא פונה במצב קריטי לבית החולים שיבא בתל השומר. אך לדאבון לב, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

פטירה בערב חג - כמו אשתו הרבנית

פרט מיוחד ומרגש נודע בעקבות הפטירה: אשתו של המקובל, הרבנית ציפורה בצרי ע"ה, נפטרה אף היא בערב חג - בערב חג הפסח תש"פ. על פי ההלכה, כאשר אדם נפטר בערב חג, לא יושבים שבעה אחרי החג אלא רק זמן מועט עד כניסת החג.

אחד ממקורבי המקובל אמר לכיכר השבת: "הרב ואשתו הרבנית נהגו בצניעות וענווה כל ימיהם, וכנראה לא רצו שיספידו אותם שבוע שלם לכן נפטרו דווקא בערב חג, כאשר כולם טרודים ועסוקים ולא יושבים שבעה".