אבל כבד ירד הבוקר (יום שישי) על עולם התורה והקבלה עם הסתלקותו לבית עולמו של זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, כשהוא בן 85 בפטירתו.
המקובל זצ"ל התמוטט בפתאומיות בביתו ברחוב הרב לנדא בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונות. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ונמרצות, והוא פונה במצב קריטי לבית החולים שיבא בתל השומר. אך לדאבון לב, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.
פטירה בערב חג - כמו אשתו הרבנית
פרט מיוחד ומרגש נודע בעקבות הפטירה: אשתו של המקובל, הרבנית ציפורה בצרי ע"ה, נפטרה אף היא בערב חג - בערב חג הפסח תש"פ. על פי ההלכה, כאשר אדם נפטר בערב חג, לא יושבים שבעה אחרי החג אלא רק זמן מועט עד כניסת החג.
אחד ממקורבי המקובל אמר לכיכר השבת: "הרב ואשתו הרבנית נהגו בצניעות וענווה כל ימיהם, וכנראה לא רצו שיספידו אותם שבוע שלם לכן נפטרו דווקא בערב חג, כאשר כולם טרודים ועסוקים ולא יושבים שבעה".
הספדים ממרנן ורבנן
הראשון לציון הגר"י יוסף הספיד את המקובל וסיפר על הקשר בין אביו, מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, למנוח. "מרן האבא היה מחבב אותו", מסר הראש"ל.
ממפלגת ש"ס נמסר: "תנועת ש״ס, ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים, חסידא קדישא ופרישא, מגזע אראלים ותרשישים, מפארי גידוליה של ישיבת 'פורת יוסף' ותלמידו של ראש הישיבה חכם עזרא עטייה זצוק״ל וחתנו של המקובל הגה״צ רבי סלמן מוצפי זצוק״ל".
בהמשך ההספד צוין: "אשר הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, עמד לימין תנועת ש״ס הקדושה בעוז ובתעצומות, ונשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה ולומדיה, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה".
הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצ"ל נולד בירושלים ביום י"ד בחודש אב שנת תש"א, לאביו הרה"ח רבי יוסף בצרי זצ"ל ולאמו מרת ויקטוריה ע"ה. המנוח זצ"ל זכה להשתייך לשושלת יחסין מפוארת של חכמי וגאוני בבל.
תנועת ש"ס משגרת תנחומים למשפחתו הדגולה, ובראשם לבנו וממשיך דרכו המקובל הגאון רבי יצחק בצרי שליט"א.
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