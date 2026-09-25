אחרי פטירתו של זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, כשהוא בן 85 בפטירתו, הספידו הראשון לציון הגר"י יוסף, שסיפר על הקשר בין אביו, מרן הגר"ע יוסף, למקובל.

ממפלגת ש"ס נמסר: "תנועת ש״ס, ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים, חסידא קדישא ופרישא, מגזע אראלים ותרשישים, מפארי גידוליה של ישיבת ״פורת יוסף״ ותלמידו של ראש הישיבה חכם עזרא עטייה זצוק״ל וחתנו של המקובל הגה״צ רבי סלמן מוצפי זצוק״ל, אשר הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, עמד לימין תנועת ש״ס הקדושה בעוז ובתעצומות, ונשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה ולומדיה, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה.

"המקובל האלקי הגאון הצדיק, רבי דוד שלום בצרי זצוק״ל ראש ישיבת ״השלום״ בירושלים.

"גדולה האבדה לעולם התורה ולכלל ישראל. תנועת ש״ס משגרת תנחומים למשפחתו הדגולה, ובראשם לבנו וממשיך דרכו המקובל הגאון רבי יצחק בצרי שליט״א, לבניו ולחתניו הרבנים החשובים שליט״א ולכל משפחתו המעטירה.

"המקום ינחם את המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, והקב״ה ירפא את שבר עמו, יאמר לצרותינו די ויחיש גאולתנו ופדות נפשנו אמן".