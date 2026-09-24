ראשי ישיבת פוניבז' הגאונים רבי חיים פרץ ורבי דוד מילר, יצאו הערב (חמישי) במכתבי תמיכה חריגים למען ראש ישיבת פתחי עולם, הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, לאחר סדרת אירועים בהם הפריעו קיצוניים לשיעוריו ופעילותו.

המכתבים הכאמור חריגים, מגנים בחריפות את האלימות ומחזקים את ראש הישיבה. הגאון רבי חיים פרץ ברמן, שלח מכתב מיוחד בו הוא מתאר את הגרא"מ פייבלזון כ"אדם המעלה, חכם ונבון, צדיק ויר"ש, מזכה את הרבים ורבים השיב מעון". במכתבו מצטט הגר"ח ברמן את דברי חז"ל: "הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו". ראש הישיבה מביע צער עמוק על האירועים שהתרחשו בתשעה באב, כאשר "נערים קטנים יצאו והתקלסו בך באלימות וחוצפה וביזוי התורה".

המכתב שנשלח

הגר"ח ברמן מפרש את המונח "נערים קטנים" על פי דברי חז"ל בסוטה: "שמנוערים מן המצות, קטנים שהיו מקטני אמנה". במכתבו הוא מוסיף: "ועוד המשיכו במעשיהם באכזריות נוראה אשר לא תמצא בתוך בני ישראל".

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ראש הישיבה בירך את הגרא"מ פייבלזון: "יהי רצון שאך טוב וחסד ירדפוך כל הימים וכל החושבים עליך רעה מהרה תופר עצתם ותתקלקל מחשבתם". הוא מוסיף תפילה מיוחדת: "ויהי רצון שתפסק הקטגוריא על תלמידי חכמים, ויפסקו מעשיהם של בעלי אגרופים".

על המכתב הצטרף גם הגאון רבי דוד מילר, אף הוא מראשי ישיבת פוניבז', אשר כתב בכתב ידו: "הדברים הנ"ל אינם צריכים חיזוק והעדפה וכמה גדול הצער שמשתרש בחלק מההמון הדעה שמו"מ הן בהלכה והן באגדה והן בהנהגת הציבור כשאר בפיהם דברים המשכנעים את זולתם יש לשכנע באגרוף רשע ובידי עשיו ובזה להשקיט קול יעקב".

יום באלול בפוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

מכתבי התמיכה מראשי ישיבת פוניבז' מצטרפים לשורת מכתבי תמיכה שקיבל הגרא"מ פייבלזון מגדולי ישראל. כזכור, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שלח מכתב תמיכה דרמטי בו כינה את האלימות "קנאות מזויפת" ו"גורמת לחילול השם", וקרא לראש הישיבה להמשיך במפעלו החינוכי.

הגרא"מ פייבלזון נאלץ להתמודד בחודשים האחרונים עם התקפות חוזרות ונשנות על שיעוריו ופעילותו. בתשעה באב האחרון פרצו קיצוניים לבית המדרש בזמן אמירת הקינות והפריעו לשיעור, אירוע שעורר זעזוע רב בעולם התורה.

יצוין, כי הגרא"מ פייבלזון הוא מחשובי תלמידיו של הגאון רבי משה שפירא זצוק"ל ומראשי קהילת "חלקי בקהילתי".