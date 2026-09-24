- צילום: FJCU 10 10 0:00 / 1:04 ( צילום: FJCU )

יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב בן 49 מביתר עילית שנעצר לפני עשרה ימים בגבול בין אוקראינה לרומניה על ידי הצבא האוקראיני, נמצא במחנה מעצר באזור אודסה ובקרוב ישובץ בהתאם למקצועו האזרחי כרופא ביחידה צבאית באזור העיר חרקוב שבצפון-מזרח המדינה. כך עדכנה 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU).

קרלינסקי, יליד אוקראינה המחזיק באזרחות ישראלית נסע לראש השנה לאומן וכפי שפורסם, בעת בדיקת מסמכים בגבול התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא האוקראיני, הוא נעצר במקום על ידי המשטרה הצבאית האוקראינית ומאז נותק איתו הקשר לחלוטין. בדיקות של הצבא האוקראיני העלו כי הטענות לפיהן הוא אב לששה ילדים ולפיכך פטור משירות לפי החוקים המקומיים המעניקים פטור למי שהוא אב לשלשה ילדים ומעלה אינם נכונים - משום שלקרלינסקי רק בת אחת.

( צילום: FJCU )

לפני כשבוע עדכנו שלטונות הצבא את ״פדרציית הקבילות היהודיות באוקראינה״ - כי יונתן נמצא בבית מעצר לעריקים באודסה. בשיתוף פעולה עם הרב שניאור ויגלר, משלוחי חב"ד לאודסה ובעזרת רבה והשליח הראשי של העיר ודרום אוקראינה הרב אברהם וולף הועברו לקרלינסקי אוכל כשר ונבדקו זכויותיו.

בארגון את עו"ד שלמה חדד המטפל מטעם המשפחה בנושא כי קרלינסקי מקבל את כל מחסורו וכי בקרוב הוא ישובץ כרופא ליחידה צבאית המוצבת באזור העיר חרקוב שבצפון - מזרח המדינה. קרלינסקי לא יוצב כעת באזור קדמי יותר שבו נערכים קרבות אלא בבסיס עורפי במרחק של כמה עשרות קילומטרים מהקרבות.

לדברי גורם ב״פדרציה״, ״ניסינו לפעול לשחרר את יונתן אבל העובדה כי הוא מחזיק בידע ברפואה ונוכח החוסר הגדל של הצבא האוקראיני בכל איש רפואה, גרמו לכך שהצבא זקוק לו מאוד כעת ולא יוכל לשחרר אותו. מה גם שהוא שירת בעברו, לפני שחזר בתשובה ועלה לארץ, בצבא האוקראיני ומבחינתם הוא שייך אליהם.

"באמצעות ר׳ יעקב סיניאקוב האחראי על תחום שירותי הדת בצבא מטעם ה׳פדרציה׳ דאגנו שיהיה לו אוכל כשר גם לימי החול, גם לשבת האחרונה, גם לסעודה המפסקת של ערב יום כיפור וגם לצאת הצום. הבאנו לו גם מחזור תפילה, והיום הוא קיבל מאיתנו את 'ארבעת המינים' לחג הסוכות״.

( צילום: FJCU )

כזכור רק בחודש האחרון חילק סיניאקוב בליווי מתנדבים יותר מ-1,000 ערכות לחגים בבסיסים ובמחנות המפוזרים בחזית, עבור חיילים יהודים שגוייסו לצבא אוקראינה ומוצבים בהם.

את אותם ארגזים קיבלו גם - בשיתוף פעולה בין ׳הפדרציה׳ לשלוחי חב"ד - רבבות משפחות יהודיות בכל אוקראינה.

( צילום: FJCU )