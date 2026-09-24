קהל המונים התפללו את תפילת יום הכיפורים במחיצתו של המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו, בבית הכנסת שבראשותו "ישמח משה" ברובע ה'.

לקראת היום הקדוש, התכונה היתה רבה, רבים גם ממרחק ומחוץ לעיר הגיעו לתפילות, לשם כך הוכשר האולם הגדול שע"י בית הכנסת לאכסניית האורחים הרבים.

עוד קודם כניסתו של היום הקדוש, נראה בשערי בית הכנסת המרא דאתרא הגר"ח פינטו כשהוא הדור בלבושו בבגדי לבן ככהן המשרת במקדש וכשלראשו מצנפת לבנה הדורה, כשרבים ניגשים לברכו בהתרגשות בברכת גמר חתימה טובה והמרא דאתרא מרעיף עליהם בחזרה ברכות עד שישב במקומו הפשוט בפינת בית הכנסת לצד הכניסה.

במשך כל התפילות ביום הכיפורים ניגש לפני התיבה המרא דאתרא הגר"ח פינטו כשהוא מעורר את הקהל וקולו נשנק מבכי בכל אמירת הסליחות והתפילות.

לקראת תפילת הנעילה, עם דמדומי חמה פנה הגר"ח פינטו לאיש אמונו יד ימינו הרה"ג ר' אברהם בוגנים רב מחלקת הכשרות ברבנות ומו"צ לשאת דברי התעוררות לקראת חתימת התפילות בתפילת הנעילה שזוהי שעת החיתום.

הרב בוגנים נשא דברי התעוררות קצרים מדברים ששמע מהמרא דאתרא מעבודת קדושת היום ועל דרך בעבודת ה' שכל אחד יקבל קבלה לעצמו להיות דבק בה' יתברך יותר.

מיד לאחר מכן, בדחילו ורחימו נפתחו דלתות ההיכל לקול זעקתם ושוועתם של מאות המתפללים במילות התפילה הנרגשת: "א-ל נורא עלילה, המציא לנו מחילה, בשעת הנעילה".

למרות חולשתו של הגר"ח פינטו מעבודת היום, גם בתפילת הנעילה עבר לפני התיבה ונשא את התפילות והסליחות לבדו ועורר את הקהל עד לשיא שהגיעו לקבלת עול מלכות שמים עם תקיעת השופר המסמלת את הזכויות של עם ישראל שנחתמו לחיים טובים ולשלום.

קודם תפילת ערבית, עלה הגר"ח פינטו יחד עם המתפללים למרגלות היכל ארון הקודש ופתחו בשירה של "וטהר ליבנו לעובדך באמת" כשכל קהל המתפללים מצטרפים לשירה שהרקיעה שחקים ורק אז נגשו לתפילת ערבית.

בסיום התפילה, הכריזו בשם המרא דאתרא לכל הקהל כי המרא דאתרא הגר"ח פינטו מזמין את כל הקהל למעמד שמחת בית השואבה ופדיון פטר חמור שיתקיים אי"ה במוצאי שבת וחג ראשון של חג הסוכות ברחבת סוכתו הגדולה של המרא דאתרא בביתו שבקרית מלאכי בשעה 20:30 כשמצוה זו יזכה אותה לכל עם ישראל כשהגר"ח פינטו הדגיש כי פדיון פטר חמור זה, הוא יהיה גם פדיון לעוונותיהם של ישראל ככתוב 'והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו'.

קהל המתפללים יצאו לרחבה הגדולה למעמד ברכת הלבנה ברוב עם, כשבסיומה ערך את ההבדלה כשקהל רב מתאסף סביב השולחן ברחבה הגדולה עם כיבוד עשיר שהוכן מבעוד מועד, בסיום, בירך את קהל ההמונים שסיים זה עתה יום גדוש בתפילות וכך יצאו בתהלוכה גדולה וליוו אותו עד ביתו ככהן גדול במוצאי יום הכיפורים שהיו מלוין אותו על שיצא בשלום מן הקודש.