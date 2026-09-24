בסיס ההסתה נחשף. המחקר שפורסם של "המכון הישראלי לדמוקרטיה" ייצר כותרות על "1,700 שקל למשפחה". גם כשבגלובס נאלצו להודות בטעות הם שוב נשענו על חישובי המכון וסירבו לרדת לנתון האמיתי.

מניתוח מקצועי עולה כי העלות הרלוונטית עומדת על כ־72 שקלים בלבד, פחות מחצי ממה שהוצג בתיקון ו-95% ממה ששווק לציבור.

עלילת הנתונים נגד הציבור החרדי לא נולדה במקרה. מאחורי קמפיין ההסתה האחרון שלפיו כל משפחה עובדת משלמת אלף ושבע מאות שקל בחודש עומד שוב מפעל הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הטענה אמנם הופרכה ומדור הבדיקות "המשרוקית" של גלובס הודה בטעות, אבל הנתון המעוות עדיין לא תוקן. הסיבה לכך פשוטה.

המדור שיפה לו אמנם שהתנצל, אך הוא חזר להסתמך על אותה מתודולוגיה מוטה של המכון ובמקום לחשוף את הסכום האמיתי שעומד על כ־72 שקלים בלבד הוא נעצר ב־144 שקל והשאיר את המניפולציה באוויר.

הכול התחיל במחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שזרק לאוויר אומדן מנופח של כ־14.9 מיליארד שקל עבור מה שהם כינו סבסוד החברה החרדית בביטחון.

בפועל אנשי המכון בנו חישוב תיאורטי שרובו הגדול לא קשור לעלות ישירה של אי־גיוס גברים חרדים, אבל עטפו אותו באצטלה אקדמית שהכשירה את הקרקע לקמפיין פוליטי בוטה.

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד קפץ על המציאה וטען בשידור שכל משפחה עובדת משלמת 1,700 שקל בכל חודש על ההשתמטות. בגלובס בדקו אז את הטענה, מצאו שהיא מתאימה למספרים של המכון, ונתנו לה ציון "נכון" שהדליק את השיח הציבורי.

רק אחרי פנייה נוקבת של ח"כ יצחק פינדרוס נאלצו בודקי המשרוקית להודות בטעות, שינו את הציון ל"לא נכון" וחתכו את הסכום ל־144 שקלים.

אלא שבמקום לבדוק את הנתונים לעומק, בגלובס חזרו שוב היישר לחישובים של המכון לדמוקרטיה. הם נשענו על רכיב פנימי מתוך המחקר שעומד על 3.8 מיליארד שקלים, וממנו גזרו את הסכום של 144 שקלים למשפחה.

מסמך ניתוח מתודולוגי שהגיע לידי 'כיכר השבת', מראה כי מתוך אותם 3.8 מיליארד שקלים, רק כ־1.9 מיליארד שקל מיוחסים לאי־שירות של גברים חרדים. כל שאר הסכום כולל נשים חרדיות שפטורות מגיוס כחוק בדיוק כמו כל צעירה דתייה, לצד רכיבים נוספים שהודבקו לכאורה באופן מלאכותי לחשבון.

כשמנקים את השולחן וצוללים לנתונים היבשים - ומבודדים רק את הנתון הרלוונטי לגברים, מגיעים לכ־72 שקלים בחודש בלבד.

מדובר בחצי מהמספר שהמשרוקית התעקשה להציג בתיקון שלה, ושבריר מתוך אותם 1,700 שקלים שפיזרו לפיד והמכון.

בציבור החרדי זועמים ומבהירים כי הנתון כלל לא תוקן עד תומו. המכון סיפק את החומר הגולמי להסתה, התיקון בתקשורת נעצר באמצע הדרך, ואת הנזק הציבורי והתודעתי סביב מספר הדמיון של ה־1,700 שקל אי אפשר למחוק.