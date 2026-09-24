 דלג לתוכן הראשי
התנצלו, אך עדיין טועים

מ־1,700 ל־144 ל־72 שקלים: מסע הנתונים הכספיים המזויפים שנחשף נגד המשפחות החרדיות | תחקיר

לאחר ההתנצלות של 'גלובס' על הטעות שעשו ושירתו את אויבי החרדים, מתברר כי הם שוב נשענו על נתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ועדיין החישוב שגוי, מסמך ניתוח מתודולוגי שהגיע לידי 'כיכר השבת', מראה כי מתוך 3.8 מיליארד שקלים, רק כ־1.9 מיליארד שקל מיוחסים לאי־שירות של גברים חרדים (חרדים)

4תגובות
הפגנות נגד החרדים (צילום: אורן בן חקון/Flash90)

בסיס ההסתה נחשף. המחקר שפורסם של "המכון הישראלי לדמוקרטיה" ייצר כותרות על "1,700 שקל למשפחה". גם כשבגלובס נאלצו להודות בטעות הם שוב נשענו על חישובי המכון וסירבו לרדת לנתון האמיתי.

מניתוח מקצועי עולה כי העלות הרלוונטית עומדת על כ־72 שקלים בלבד, פחות מחצי ממה שהוצג בתיקון ו-95% ממה ששווק לציבור.

עלילת הנתונים נגד הציבור החרדי לא נולדה במקרה. מאחורי קמפיין ההסתה האחרון שלפיו כל משפחה עובדת משלמת אלף ושבע מאות שקל בחודש עומד שוב מפעל הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הטענה אמנם הופרכה ומדור הבדיקות "המשרוקית" של גלובס הודה בטעות, אבל הנתון המעוות עדיין לא תוקן. הסיבה לכך פשוטה.

המדור שיפה לו אמנם שהתנצל, אך הוא חזר להסתמך על אותה מתודולוגיה מוטה של המכון ובמקום לחשוף את הסכום האמיתי שעומד על כ־72 שקלים בלבד הוא נעצר ב־144 שקל והשאיר את המניפולציה באוויר.

הכול התחיל במחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שזרק לאוויר אומדן מנופח של כ־14.9 מיליארד שקל עבור מה שהם כינו סבסוד החברה החרדית בביטחון.

בפועל אנשי המכון בנו חישוב תיאורטי שרובו הגדול לא קשור לעלות ישירה של אי־גיוס גברים , אבל עטפו אותו באצטלה אקדמית שהכשירה את הקרקע לקמפיין פוליטי בוטה.

יו"ר יש עתיד קפץ על המציאה וטען בשידור שכל משפחה עובדת משלמת 1,700 שקל בכל חודש על ההשתמטות. בגלובס בדקו אז את הטענה, מצאו שהיא מתאימה למספרים של המכון, ונתנו לה ציון "נכון" שהדליק את השיח הציבורי.

רק אחרי פנייה נוקבת של ח"כ יצחק פינדרוס נאלצו בודקי המשרוקית להודות בטעות, שינו את הציון ל"לא נכון" וחתכו את הסכום ל־144 שקלים.

אלא שבמקום לבדוק את הנתונים לעומק, בגלובס חזרו שוב היישר לחישובים של המכון לדמוקרטיה. הם נשענו על רכיב פנימי מתוך המחקר שעומד על 3.8 מיליארד שקלים, וממנו גזרו את הסכום של 144 שקלים למשפחה.

מסמך ניתוח מתודולוגי שהגיע לידי 'כיכר השבת', מראה כי מתוך אותם 3.8 מיליארד שקלים, רק כ־1.9 מיליארד שקל מיוחסים לאי־שירות של גברים חרדים. כל שאר הסכום כולל נשים חרדיות שפטורות מגיוס כחוק בדיוק כמו כל צעירה דתייה, לצד רכיבים נוספים שהודבקו לכאורה באופן מלאכותי לחשבון.

כשמנקים את השולחן וצוללים לנתונים היבשים - ומבודדים רק את הנתון הרלוונטי לגברים, מגיעים לכ־72 שקלים בחודש בלבד.

מדובר בחצי מהמספר שהמשרוקית התעקשה להציג בתיקון שלה, ושבריר מתוך אותם 1,700 שקלים שפיזרו לפיד והמכון.

בציבור החרדי זועמים ומבהירים כי הנתון כלל לא תוקן עד תומו. המכון סיפק את החומר הגולמי להסתה, התיקון בתקשורת נעצר באמצע הדרך, ואת הנזק הציבורי והתודעתי סביב מספר הדמיון של ה־1,700 שקל אי אפשר למחוק.
חרדיםיאיר לפידגיוס חרדיםיש עתידיצחק פינדרוסגלובסהמכון הישראלי לדמוקרטיה

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
נראה לכם שאכפת להם מאמת ? כמו הרוב מוחלט של העולם שמאמין לפלסטין גם אותו דבר בישראל נגד החרדים .... זה פשוט מידה נגד מידה !
מה חשבתם
אין שום מידה כנגד מידה, שנאת יהודים התחילה ממתן תורה, מדוע נקרא שמו סיני, שמשם ירדה שנאה וכו', גם שנאת פורקי עול לת"ח אינה דבר חדש, החדש הוא שרוב ישראל פורקי עול ומתפלאים שיש רשות לשנאה להתממש ושהמכונים חרדים עדיין רוצים להשתלב עמם
חלם
2
לא הבנתי כיצד זה שהחרדים נמנעים מגיוס עולה התקציב לכל משפחה, ואם הכסף זה מה שמפריע להם כמה לדעתם יעלה לכל משפחה גיוס בעלי משפחות?! לפי הפרסומים שהם נותנים היום לחרדי מתגייס בעל משפחה בסביבות שמונה אלף, זה לא עולה יותר מאפס?!
חיליק
1
מזמן גלובס כותבים כתבות שיקריות נגדינו. פעם היה לי מנוי וביטלתי אותו אחרי שהתלוננתי רצלם שהם מפרסמעם נתונים שיקריים ואי אפשר להאמין לשאר הכתבות שלהם בגלל זה
אני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר