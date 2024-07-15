לאחר ההתנצלות של 'גלובס' על הטעות שעשו ושירתו את אויבי החרדים, מתברר כי הם שוב נשענו על נתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ועדיין החישוב שגוי, מסמך ניתוח מתודולוגי שהגיע לידי 'כיכר השבת', מראה כי מתוך 3.8 מיליארד שקלים, רק כ־1.9 מיליארד שקל מיוחסים לאי־שירות של גברים חרדים (חרדים)
ההכרזה של האדמו"ר במהלך הטיש | מקום בביהמ"ד ב-100 אלף ש"ח | הנתונים האמיתיים על תלושי השכר של הצעירים החרדים | קבלת הפנים לאדמו"ר בקטסקילס | דחייה נוספת בבחירות לרבנות הראשית | הציור שהחייה את הגרב"מ אזרחי זצוק"ל (מעייריב)