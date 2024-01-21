האם העלאת תקרת הפטור ממע"מ מחו"ל היא באמת הטבה צרכנית, או תרגיל פוליטי שירסק את העסקים המקומיים? הכתב הכלכלי עידן ארץ ועו"ד שלומי לויה חושפים את המספרים שמאחורי המהלך. ולמה משטרת ישראל היא היחידה בעולם שמשתמשת ב"בואש" כימי מצחין לפיזור הפגנות? יועץ החקיקה אייזיק כ"ץ מסביר מתי זה סוף סוף ייפסק. אלי גוטהלף צולל אל מאחורי הקלעים של החקיקה שתשפיע על הכיס והבריאות של כולנו. (כיכר FM)
רדיו 'קול חי' מבסס את מעמדו במקום הראשון כמוביל באחוזי האזנה לעומת רדיו 'קול ברמה' שמתרסק ל-2.8 אחוזים בלבד, זאת בצל ירידה כללית בשיעורי ההאזנה לתחנות הרדיו • במקום השני: התחנה הדתית-חרדית 'כאן מורשת' (מדיה)