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הציבור נקרא להתפלל

מצבו של נריה לייטר מוסיף להיות קשה מאוד: "נשקפת סכנה ממשית לחייו"

לוחם המילואים נריה דב בן חנה, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, נפגע אמש באורח אנוש בפיגוע הדריסה בכביש 443 • לאחר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, בבית החולים שערי צדק מעדכנים כי הוא נלחם על חייו • המשפחה וראש הממשלה מבקשים מהציבור להרבות בתפילה ובתהילים לרפואתו (ארץ)

1תגובות
זקוק לתפילות. נריה לייטר (צילום: סעיף 27א)

בבית החולים שערי צדק בירושלים עדכנו הבוקר (חמישי) על מצבו של נריה לייטר, לוחם המילואים שנפצע אמש באורח אנוש ב הדריסה הרצחני בסמוך לכביש 443, ומסרו כי מצבו מוסיף להיות קשה מאוד וגם הבוקר נשקפת סכנה ממשית לחייו.

נריה, בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי שבמועצת בנימין – שאביו משמש כיום כשגריר ישראל בארצות הברית – סובל מחבלת ראש קשה ביותר. הוא פונה מזירת הפיגוע כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם.

בהודעה רשמית שפרסם הלילה בית החולים שערי צדק תוארו המאמצים הכבירים של הצוותים הרפואיים להציל את חייו: "לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שארך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו".

אמש, רגעים ספורים לפני שהמריא לביקור המדיני בארצות הברית, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית החולים כדי לבקר את נריה, לחזק את בני המשפחה מקרוב ולעקוב אחר הטיפול הרפואי. ביציאתו מבית החולים פנה ראש הממשלה לכלל הציבור בבקשה נרגשת לקרוע שערי שמיים ולהתפלל לרפואתו.

גם משפחת לייטר פנתה אל הציבור הרחב בבקשה להרבות בפרקי תהילים, בקבלות טובות ובתפילות לרפואתו השלמה והמהירה של בנם בין שאר חולי עמו ישראל.

הציבור נקרא להתפלל ולהרבות ברחמי שמיים לרפואתו השלמה של הלוחם: נריה דב בן חנה
פיגועיחיאל לייטרנריה לייטר

1 תגובות

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תגידו תהילים החידא לפי שמו. עושה ישועות
נריה דב

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