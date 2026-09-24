בג"ץ שחרר היום (חמישי) את כלל הכספים לחינוך החרדי שהוקפאו במסגרת העתירה נגד ההעברות שאושרו בוועדת הכספים. מדובר בסכום כולל של 286 מיליון שקל שיועדו למשרד החינוך עבור החינוך החרדי, ובהם גם הכספים המיועדים לתשלום שכר הגננות.

מדובר בהישג לגפני וליועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפק, שסייעה לקידום המהלך והגנה על העברת הכספים לחינוך החרדי. שחרור התקציבים מאפשר לקדם את ההעברות שנעצרו בעקבות התערבות בית המשפט, לרבות הכספים המיועדים לשכר.

ברקע ההחלטה עומדים צו על תנאי וצו ביניים שהוציא בג"ץ בנוגע להעברת הכספים הקואליציוניים. בית המשפט דרש אז מיו"ר ועדת הכספים וממשרד האוצר להסביר מדוע אין לבטל את ההעברות, ובמקביל מנע את ביצוען עד להכרעה בעתירה.

הכספים שבמוקד ההליך אושרו בהחלטת ועדת הכספים של הכנסת מ־4 באוגוסט 2026. הסכום הכולל אינו העברה תקציבית אחת, אלא מורכב משתי העברות נפרדות למשרד החינוך, ששתיהן נועדו לחינוך החרדי.

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ההעברה המרכזית עמדה על 270 מיליון שקל, והתייחסה לפניות התקציביות 151 עד 153. לצדה אושרה העברה נוספת בסך 16 מיליון שקל, שהתייחסה לפניות התקציביות 101 עד 106. יחד הגיעו שתי ההעברות לסכום של 286 מיליון שקל.

בהחלטתם הקודמת הורו השופטים למשיבים "לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל העברת הכספים הקואליציוניים" שאושרה בוועדה. כלומר, לצד עצירת הכספים, נדרשו הגורמים האחראים להציג לבית המשפט את הנימוקים להשארת ההעברות על כנן.

כעת, עם שחרור כלל הכספים שהוקפאו, מתאפשרת העברת התקציבים למשרד החינוך עבור החינוך החרדי. בין הסכומים שנכללו בהקפאה ושוחררו בהחלטה נמצאים כאמור גם כספי שכר הגננות, שהיו חלק מהכספים שנעצרו במסגרת ההליך.