רגעים לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות, התפתח עימות חריף מחוץ לאולם הוועדה, בין פעיל מפלגת ״אורות השחר״ לבין נציגי הרשימה המשותפת.

בסרטון נראה הפעיל קורא לעבר נציגי הרשימה: ״אתם לא תהיו בכנסת! פן תקראנה מלחמה ונוספו גם הם על שונאינו. אתם לא תהיו פה״.

בהמשך, מול המצלמה, הסביר הפעיל את עמדתו ואמר: ״אנחנו הגענו הנה כדי שהם לא יגיעו לבחירות, כי אנחנו חייבים להבין. המשפט שפרעה אמר: ‘פן תקראנה מלחמה ונוספו גם המה על שונאנו’ - הם אויבנו!״.

לדבריו, ״אלו שרוצים עכשיו להיבחר הם אויבים של עם ישראל והם רוצים להרוס את עם ישראל מבפנים, ואנחנו כאן באורות השחר דואגים שזה לא יקרה. למה? למען דם הילדים, יש לנו חוב לדם הנרצחים מהשביעי באוקטובר״. ״אז שכל עם ישראל יבוא ויעזור לנו – והם לא יהיו בכנסת, אנחנו נדאג לזה״, הוסיף.

אחרי המכה שספגה רע"מ: מנסור עבאס בתגובה ראשונה להחלטה כיכר השבת | 18:56

יו״ר הרשימה המשותפת מגיב

יו״ר הרשימה המשותפת ד״ר יוסף ג׳בארין תקף בשיחה עם ׳כיכר השבת׳ את החלטת ועדת הבחירות ואמר כי מדובר ב״החלטה מאוד קשה, שפוגעת אנושות בזכות לבחור ולהיבחר של הציבור הערבי״.