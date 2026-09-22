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"זה לא ישר!"

שלטי הבחירות של איזנקוט שהכעיסו את ראש העיר: הסיפור המלא

ראש עיריית ערד יוצא נגד קמפיין הבחירות של איזנקוט, שלטענתו כלל תליית מודעות באופן לא חוקי על מבנה ציבור. העירייה הודיעה כי השלטים יוסרו והמעורבים ייקנסו • מעיין הבהיר: ״לא נאפשר הפרות של חוקי תעמולת הבחירות״ • במפלגת ׳ישר׳ טרם הגיבו (פוליטי, בארץ)

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המודעה בערד

ראש עיריית ערד יאיר מעיין תוקף הערב (שלישי) את מפלגת ״ישר!״ בראשות גדי איזנקוט, לאחר שלטענתו פעילי המפלגה תלו מודעות בחירות על מבנה ציבור בעיר, בית ספר תיכון עירוני.

מעיין כתב כי ״חבל שמפלגת ישר שהציגה ניקיון כפיים כמדיניות החלה את קמפיין הבחירות שלה בערד בתליית מודעות באופן לא חוקי על מבנה ציבור ממלכתי, בית ספר תיכון עירוני״.

לדברי ראש העיר, מדובר ב״עבירה על החוק של שימוש שלא כדין בנכס ציבורי עירוני״. הוא הוסיף כי העירייה לא תאפשר לאף מפלגה לעבור על החוק במהלך מערכת הבחירות.

מעיין הבהיר כי העירייה מאפשרת הצבת דוכני הסברה במרכזים מסחריים וכן תליית שלטים על בתים פרטיים, והזהיר: ״העבריינים יקבלו קנסות של הפיקוח העירוני והשלטים יוסרו מיד״.

בשלב זה מדובר בטענות שהעלה ראש העיר. ׳כיכר השבת׳ פנה למפלגת ׳ישר׳ לקבלת תגובה לטענות, וזו תפורסם עם קבלתה.
ערדגדי איזנקוטיאיר מעיין

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