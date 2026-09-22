ראש האופוזיציה יאיר לפיד יארח במוצאי השבת הקרובה פגישה של ראשי גוש השינוי בביתו בתל אביב, כך נמסר היום (שלישי) ממפלגת יש עתיד. בפגישה צפויים להשתתף נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן.

על פי ההודעה, המפגש יתמקד בדיון על תיאום מהלכי הגוש לקראת הבחירות הצפויות. הפגישה מתקיימת על רקע הסקרים האחרונים המצביעים על מאבק צמוד בין הליכוד למפלגת 'ישר!' בראשות איזנקוט.

יצוין כי בני גנץ, שהיה בעבר שותף בגוש השינוי, לא הוזמן לפגישה. גנץ, שהקים את מפלגת 'מחנה הממלכתי' לאחר שפרש מהממשלה, נמצא כיום מחוץ לגוש המרכז-שמאל המאוחד.

הפגישה מתקיימת בתקופה רגישה מבחינה פוליטית, כאשר המערכת הפוליטית נערכת לבחירות. בימים האחרונים התקיימו מגעים נוספים בין מפלגות המרכז-שמאל, כאשר ליברמן ובנט קיימו פגישה משותפת בה דנו בפעולות משותפות.

במקביל, יו"ר הרשימה המשותפת אחמד טיבי חשף לאחרונה את התוכנית המשותפת של המפלגות הערביות לסייע בהחלפת ממשלת נתניהו. לדבריו, המפלגות הערביות יפעלו יחד עם גוש איזנקוט כבר מיד לאחר הבחירות להחליף את יו"ר הכנסת, וימליצו על מועמד הגוש להרכבת הממשלה.

הליכוד מצדו מיהר להגיב לדברי טיבי וכינה את הדברים "פצצה תקשורתית". "אחמד טיבי חושף את התכנית של איזנקוט, ליברמן ויאיר גולן להקים ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", נכתב בהודעת הליכוד.