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ניסיון לאחות את השברים?

יאיר לפיד מארגן פגישה דחופה של ראשי האופוזיציה - זה מי שלא הוזמן

ראש האופוזיציה יאיר לפיד יארח במוצאי שבת את בנט, איזנקוט, ליברמן וגולן • הפגישה תתמקד בתיאום מהלכי גוש השינוי | ניסיון לאחד את הגוש לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)

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בנט ולפיד (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש האופוזיציה יארח במוצאי השבת הקרובה פגישה של ראשי גוש השינוי בביתו בתל אביב, כך נמסר היום (שלישי) ממפלגת יש עתיד. בפגישה צפויים להשתתף נפתלי בנט, גדי איזנקוט, ויאיר גולן.

על פי ההודעה, המפגש יתמקד בדיון על תיאום מהלכי הגוש לקראת הבחירות הצפויות. הפגישה מתקיימת על רקע הסקרים האחרונים המצביעים על מאבק צמוד בין הליכוד למפלגת 'ישר!' בראשות איזנקוט.

יצוין כי בני גנץ, שהיה בעבר שותף בגוש השינוי, לא הוזמן לפגישה. גנץ, שהקים את מפלגת 'מחנה הממלכתי' לאחר שפרש מהממשלה, נמצא כיום מחוץ לגוש המרכז-שמאל המאוחד.

הפגישה מתקיימת בתקופה רגישה מבחינה פוליטית, כאשר המערכת הפוליטית נערכת לבחירות. בימים האחרונים התקיימו מגעים נוספים בין מפלגות המרכז-שמאל, כאשר ליברמן ובנט קיימו פגישה משותפת בה דנו בפעולות משותפות.

במקביל, יו"ר הרשימה המשותפת אחמד טיבי חשף לאחרונה את התוכנית המשותפת של המפלגות הערביות לסייע בהחלפת ממשלת נתניהו. לדבריו, המפלגות הערביות יפעלו יחד עם גוש איזנקוט כבר מיד לאחר הבחירות להחליף את יו"ר הכנסת, וימליצו על מועמד הגוש להרכבת הממשלה.

הליכוד מצדו מיהר להגיב לדברי טיבי וכינה את הדברים "פצצה תקשורתית". "אחמד טיבי חושף את התכנית של איזנקוט, ליברמן ויאיר גולן להקים ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", נכתב בהודעת הליכוד.

בנט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הפגישה במוצאי השבת צפויה להתמקד בשאלה כיצד יוכלו מפלגות גוש השינוי לתאם את פעולותיהן ולהגיע למספר המנדטים הנדרש להרכבת ממשלה חלופית.
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