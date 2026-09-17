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"גנץ ואני הצלנו את המדינה"

"ירעדו אמות הסיפים": איזנקוט טוען לממצאים מזעזעים על נתניהו ב-7 באוקטובר

יו"ר מפלגת ישר מזהיר מפני ממצאי תחקירי המודיעין • "נתניהו נראה מבוהל ועגמומי בקבינט, לא שלט בדיון", לדבריו: "בני גנץ ואני הצלנו את המדינה" (פוליטי מדיני)

13תגובות
מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו (צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90)

יו"ר מפלגת "ישר!" רב-אלוף (במיל') גדי איזנקוט פתח הבוקר (חמישי) במתקפה חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא מזהיר מפני ממצאים מזעזעים שייחשפו בתחקירי המודיעין על טבח ה-7 באוקטובר.

בריאיון ל"כאן רשת ב'" תקף איזנקוט את תפקודו של נתניהו בימי המלחמה הראשונים ואת התעלמותו לכאורה מהתרעה מוקדמת.

כשנשאל האם יסכים לשבת בממשלה עתידית תחת הסכם רוטציה עם נתניהו, שלל איזנקוט זאת על הסף: "נתניהו היה המפקד העליון, על פי דבריו, ב-7 באוקטובר. הוא התרשל בתפקיד. אני מכיר את תחקירי שב"כ ואמ"ן - כשיפרסמו אותם ירעדו אמות הסיפים. נתניהו, כמו כל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר, אינם ראויים להנהגה".

"מבוהל ועגמומי" - תיאור מדאיג מהקבינט

איזנקוט שיתף בתחושותיו מימי הלחימה הראשונים וחשף את הלך הרוח בדיוני הקבינט בימים שאחרי מתקפת הפתע. "ב-11 באוקטובר די נבהלתי מאיך שראיתי אותו – עגמומי, הוא נראה מבוהל", שחזר. "הוא לא שלט בדיון, הדיון התנהל מעצמו, ורובו היו ויכוחים שלי עם גלנט. נתניהו מדי פעם אמר משהו, אך הדיון די זרם כשהוא מחוץ לשיח".

ברקע הביקורת על עצם כניסתם של איזנקוט ויו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ לממשלת החירום, הדגיש איזנקוט את תרומתם באותם ימים קריטיים: "הרגשתי בשבועות הראשונים שגנץ ואני מצילים את המדינה. נתניהו זוכר שביום המשבר הוא ניגש אליי ואמר לי 'הצלת אותנו אתמול'. למרות זאת, הוא חוזר על שקרים יום-יום וטוען שהתנגדתי לכיבוש , בעוד ששרי הליכוד הם אלו שהצביעו נגד".

בנוסף, אישר איזנקוט את הדיווחים לפיהם התקבלה "שיחת התרעה" בלשכת ראש הממשלה טרם הטבח, גם אם מקורה אינו בהכרח מגורם רשמי באיחוד האמירויות. "מבדיקות שעשיתי זו האמת", הבהיר. "לא בטוח שהמעביר הוא מהאמירויות, אבל הוא מקור בכיר מאוד שאפשר לסמוך שאם הוא מעביר את זה - הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא העביר את זה ללשכת ראש הממשלה, שקיבלה את זה ולא עשתה שום דבר".

הדברים מגיעים על רקע מערכת בחירות סוערת, בה מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט ממשיכה להוביל בסקרים. על פי סקר שפורסם אמש בחדשות 13, מפלגת איזנקוט זוכה ב-22 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות נתניהו מקבל 18 מנדטים. עם זאת, גוש נתניהו עלה לראשונה זה תקופה ארוכה ליתרון של 54 מנדטים, לעומת 52 מנדטים לגוש השינוי.

יצוין כי רק לפני מספר שבועות, שר הביטחון ישראל כץ סירב להכחיש באופן חד־משמעי את תיאוריות הקונספירציה סביב אירועי ה-7 באוקטובר, כשהוא משאיר פתח עמום לשאלות הקשות שהעלתה אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו.
חרבות ברזלגדי איזנקוטהשביעי באוקטוברבחירות 2026

13 תגובות

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8
כנראה שהוא הציל את מדינת חיזבאללה, 1. הקיש בגג לנאסראללה במקום לחסל אותו. 2. מבצע הביפרים וההתקדמות צה"ל החלה רק לאחר שהאנץ וגנץ עזבו את הממשלה.
ישר כמו פלס עקום
7
הדבר היחיד שאפשר להגיד בתגובה לאייזנקוט חסר הכריזמה והשכל זה ח ח ח
מאיר
6
אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבאה !
לפי מקובל ירושלמי
ברור הימין פישל בגדול גם החיבור עם החרדים כיום רופף
פשוט
סיכוי קטן שיצליח להרכיב ממשלה , סקר זה כמו בושם שכיף להריח אותו אבל אסור לישתות אותו..
שוקרון
גם אם תשתה את הסקר אין לו 61 ללא החרדים
נונו

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