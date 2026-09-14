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בלי מעצורים

המועמד במפלגתו של וינטר: "בז לאנשים האלה, בא להעיף אותם מהכנסת"

מספר שתיים במפלגת "עמך ישראל" לכנסת, בראשות עופר וינטר, תקף היום בחריפות את המפלגות הערביות - כשנשאל על שיתוף פעולה • "לא אכפת לי מעזה וג'נין, אכפת לי מפה" (פוליטי מדיני)

17תגובות
(צילום: מפלגת עמך ישראל)

יוסף חדאד, המוצב במקום השני ברשימת מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, תקף היום (שני) בחריפות את המפלגות הערביות והבהיר כי לא ישתף עמן פעולה בשום מצב. "יש בכלל ספק שאני אשתף פעולה עם מנסור עבאס, שלא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור?" שאל חדאד, רטורית, בריאיון לרדיו כלי ישראל.

"אני בז לאנשים האלה", הצהיר בנחרצות. "אני בא להחליף אותם. אני בא להעיף אותם מהכנסת. אני רוצה לייצג את הקול הערבי הישראלי. אני רוצה לעבוד למען שפרעם ונצרת ולא למען עזה וג'נין. לא אכפת לי מהם, אכפת לי מפה".

דבריו של חדאד מגיעים על רקע הדיונים הציבוריים בשאלת שיתופי הפעולה הפוליטיים לקראת הבחירות. מפלגת עמך ישראל, שהושקה לפני מספר שבועות, מציבה את עצמה כקול חדש בזירה הפוליטית הישראלית, תוך שהיא מדגישה את חשיבות שילוב כל קשת האוכלוסייה.

חדאד, שזכה לתשומת לב ציבורית רבה בשל עמדותיו, נחשב לאחד הנכסים המרכזיים של המפלגה החדשה. על פי דיווחים קודמים, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הפעילה לחצים כבדים עליו עד לרגעים האחרונים לפני הגשת הרשימות, במטרה לשכנע אותו לפרוש ממפלגת וינטר ולעבור לשריון במסגרת הליכוד. אולם חדאד דחה את כל ההצעות והחליט להישאר במפלגתו.

עופר וינטר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מפלגת עמך ישראל הגישה את רשימתה לכנסת ללא איחודים עם מפלגות אחרות, למרות לחצים מצד הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' להתאחד. סמוטריץ' תקף את החלטתו של וינטר להתמודד עצמאית, וטען כי "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

על פי סקר חדשות 12 שפורסם לאחר סגירת הרשימות, מפלגת עמך ישראל צפויה לזכות ב-5 מנדטים. הסקר מעלה כי גם מפלגתו של וינטר וגם זו של סמוטריץ' עוברות את אחוז החסימה, בניגוד לסקרים קודמים.

ברשימת עמך ישראל מופיעים לצד וינטר וחדאד גם נטעלי שם טוב, ערן בן-ארי, פלר חסן-נחום, ללי דרעי ואחרים. המפלגה מציבה תנאים ברורים להצטרפות לקואליציה, ומדגישה את חשיבות שילוב החרדים בצבא והכרעה צבאית בכל הגזרות.
עופר וינטריוסף חדאדעמך ישראל

17 תגובות

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12
שמעתי אותו, מדבר חזק וישר לעניין, חבל רק שהם רצים לבד ומסכנים את גוש הימין כי הפיצול הזה יכול להעלות את השמאל. צריכים אחריות ולא לרוץ אחרי מפלגות חדשות שאין להן שום בסיס בשטח או תמיכה של רבנים.
ברק
11
אנשים מתלהבים מכל ראיון כאילו זה משיח בן דוד, תתעוררו ותראו מי באמת ידאג לילדים שלכם בשכונות העוני. מי יבנה בתי כנסת ומקוואות, וינטר או חדאד? רק הנציגים שלנו שחיים את השטח ומחויבים לרבנים יעשו את זה
אביעד
"הנציגים שלנו" דואגים ששכונות העוני יהיו שכונות עוני גם בדורות הבאים (ויספקו להם עוד ועוד מצביעים).
מיואש למדי
להגיד שהנציגים רוצים שניהיה עניים זו ציניות זולה שלא מכירה את המציאות בשכונות. העוני קיים בגלל יוקר מחיה מטורף והזנחה של שנים מצד המדינה, ומי שמקים מפעלי חסד, גמ"חים ומוסדות כדי שאנשים לא ירעבו ללחם זה רק הנציגים והציבור החרדי
ישראל
ישראל, אתה רק מחזק את דברי. יש הזנחה של המדינה? אוקיי, ומי בשלטון ב-30 השנים האחרונות? מי אחראי על יוקר המחיה? לדעתך השמאל בשלטון כרגע?
מיואש למדי
בשלטון נמצאות המפלגות הגדולות, וש"ס היא שותפה שבלעדיה השכונות האלה היו שקופות לחלוטין. אם לא שש"ס תיאבק על מענקי חימום, כרטיסי מזון, סבסוד מעונות והנחות בארנונה יוקר המחיה של המדינה היה מרסק את הפריפריה מזמן.
אלעד
10
צריך להבין שהסכנה הגדולה ביותר כרגע היא פיצול הקולות בתוך המחנה הדתי והמסורתי שלנו שעובד קשה. כל מפלגה כזאת שבאה עם תנאים על עולם התורה מחלישה את הכוח הרוחני, וחובה לעמוד מאחורי ההנהגה הקיימת בלי סטיות.
בעדני

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