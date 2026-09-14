( צילום: מפלגת עמך ישראל )

יוסף חדאד, המוצב במקום השני ברשימת מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, תקף היום (שני) בחריפות את המפלגות הערביות והבהיר כי לא ישתף עמן פעולה בשום מצב. "יש בכלל ספק שאני אשתף פעולה עם מנסור עבאס, שלא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור?" שאל חדאד, רטורית, בריאיון לרדיו כלי ישראל.

"אני בז לאנשים האלה", הצהיר בנחרצות. "אני בא להחליף אותם. אני בא להעיף אותם מהכנסת. אני רוצה לייצג את הקול הערבי הישראלי. אני רוצה לעבוד למען שפרעם ונצרת ולא למען עזה וג'נין. לא אכפת לי מהם, אכפת לי מפה". דבריו של חדאד מגיעים על רקע הדיונים הציבוריים בשאלת שיתופי הפעולה הפוליטיים לקראת הבחירות. מפלגת עמך ישראל, שהושקה לפני מספר שבועות, מציבה את עצמה כקול חדש בזירה הפוליטית הישראלית, תוך שהיא מדגישה את חשיבות שילוב כל קשת האוכלוסייה. חדאד, שזכה לתשומת לב ציבורית רבה בשל עמדותיו, נחשב לאחד הנכסים המרכזיים של המפלגה החדשה. על פי דיווחים קודמים, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הפעילה לחצים כבדים עליו עד לרגעים האחרונים לפני הגשת הרשימות, במטרה לשכנע אותו לפרוש ממפלגת וינטר ולעבור לשריון במסגרת הליכוד. אולם חדאד דחה את כל ההצעות והחליט להישאר במפלגתו.

עופר וינטר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מפלגת עמך ישראל הגישה את רשימתה לכנסת ללא איחודים עם מפלגות אחרות, למרות לחצים מצד הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' להתאחד. סמוטריץ' תקף את החלטתו של וינטר להתמודד עצמאית, וטען כי "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

על פי סקר חדשות 12 שפורסם לאחר סגירת הרשימות, מפלגת עמך ישראל צפויה לזכות ב-5 מנדטים. הסקר מעלה כי גם מפלגתו של וינטר וגם זו של סמוטריץ' עוברות את אחוז החסימה, בניגוד לסקרים קודמים.

ברשימת עמך ישראל מופיעים לצד וינטר וחדאד גם נטעלי שם טוב, ערן בן-ארי, פלר חסן-נחום, ללי דרעי ואחרים. המפלגה מציבה תנאים ברורים להצטרפות לקואליציה, ומדגישה את חשיבות שילוב החרדים בצבא והכרעה צבאית בכל הגזרות.