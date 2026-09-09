שניהם עוברים את אחוז החסימה: סקר מפתיע לאחר סגירת הרשימות

מימין וינטר, משמאל סמוטריץ' ( צילום: אבשלום ששוני, חיים גולדברג\פלאש90 )

סקר המנדטים הראשון של חדשות 12 מאז סגירת הרשימות לכנסת ה-26, שפורסם הערב (רביעי), מעלה כי גם מפלגתו של וינטר וגם זו של סמוטריץ' עוברות את אחוז החסימה - בניגוד לסקרים קודמים.