שניהם עוברים את אחוז החסימה: סקר מפתיע לאחר סגירת הרשימות

סקר המנדטים הראשון של חדשות 12 מאז סגירת הרשימות לכנסת ה-26, שפורסם הערב (רביעי), מעלה כי גם מפלגתו של וינטר וגם זו של סמוטריץ' עוברות את אחוז החסימה - בניגוד לסקרים קודמים.
לפי הסקר, מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להיות המפלגה הגדולה ביותר וזוכה ל-25 מנדטים, ללא שינוי מהסקר הקודם של הערוץ. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מקבל 21 מנדטים, וביחד בראשות נפתלי בנט זוכה ל-13.
הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשים ל-10 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מתחזקת ל-9. יהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 8 מנדטים, הרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין 7 וש"ס בראשות אריה דרעי 7.
הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין נחלשת במנדט ומקבלת 5 מנדטים. עמך ישראל בראשות עופר וינטר מתחזקת במנדט ומגיעה גם היא ל-5, ורע"ם בראשות מנסור עבאס סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים.
מתחת לאחוז החסימה נמצאות המילואימניקים והכלכלית החדשה בראשות יועז הנדל וירון זליכה עם 2.9%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.4%, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 1%, ישראל תחילה בראשות שרן השכל עם 0.3% ונעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.2%.
מפת הגושים נותרת ללא שינוי מהסקר הקודם: מפלגות הקואליציה מקבלות 52 מנדטים, ואילו מפלגות האופוזיציה זוכות ל-68 – מתוכם 57 למפלגות הציוניות ו-11 למפלגות הערביות.
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