 דלג לתוכן הראשי
ומי בראש?

שניהם עוברים את אחוז החסימה: סקר מפתיע לאחר סגירת הרשימות

סקר חדשות 12: ישר של איזנקוט ממשיכה להוביל עם 25 מנדטים מול 21 לליכוד | ליברמן מתחזק ל-9, וינטר עולה ל-5 והדמוקרטים נחלשים ל-10 | מפת הגושים המלאה (בארץ)

3תגובות
מימין וינטר, משמאל סמוטריץ' (צילום: אבשלום ששוני, חיים גולדברג\פלאש90)

סקר המנדטים הראשון של חדשות 12 מאז סגירת הרשימות לכנסת ה-26, שפורסם הערב (רביעי), מעלה כי גם מפלגתו של וינטר וגם זו של סמוטריץ' עוברות את אחוז החסימה - בניגוד לסקרים קודמים.

לפי הסקר, מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להיות המפלגה הגדולה ביותר וזוכה ל-25 מנדטים, ללא שינוי מהסקר הקודם של הערוץ. הליכוד בראשות מקבל 21 מנדטים, וביחד בראשות נפתלי בנט זוכה ל-13.

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשים ל-10 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מתחזקת ל-9. יהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 8 מנדטים, הרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין 7 וש"ס בראשות אריה דרעי 7.

הציונות הדתית וזהות בראשות ומשה פייגלין נחלשת במנדט ומקבלת 5 מנדטים. עמך ישראל בראשות עופר וינטר מתחזקת במנדט ומגיעה גם היא ל-5, ורע"ם בראשות מנסור עבאס סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות המילואימניקים והכלכלית החדשה בראשות יועז הנדל וירון זליכה עם 2.9%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.4%, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 1%, ישראל תחילה בראשות שרן השכל עם 0.3% ונעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.2%.

מפת הגושים נותרת ללא שינוי מהסקר הקודם: מפלגות הקואליציה מקבלות 52 מנדטים, ואילו מפלגות האופוזיציה זוכות ל-68 – מתוכם 57 למפלגות הציוניות ו-11 למפלגות הערביות.
בנימין נתניהובצלאל סמוטריץ'סקרמנסור עבאסעופר וינטר

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ש"ס מתרסקת !! לא נשכח ולא נסלח - הפליית הסמינרים -גיוב רק למקורבים -כידלון הגיוס - מצב החברתי והכלכלי
רק בן גביר 🔥
2
כל הסקרים מהונדסים עפ"י הפוזיציה. אצל ערוץ 12 וערוץ 14 התוצאות הפוכות לגמרי אחד מהשני.
מוטי
1
חבל על לייטנר שלא עובר חבל שלא התאחדו עם אח״י אפילו לא סופרים אותם בסקרים
אדיר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר