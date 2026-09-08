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תיעוד סוער

פקח ריסס גז באוטובוס באזור החרדי: 15 נוסעים נפגעו, חלקם פונו לבית חולים

פקח תנועה התעמת עם נוסעים באוטובוס, תקף אחד מהם באגרופים וריסס גז מדמיע באוטובוס הסגור. כתוצאה מכך נפגעו כ-15 נוסעים, חלקם פונו לבית החולים. עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו קרא למשטרה לעצור את הפקח: "אירוע טרור אזרחי שאינו יכול לעבור לסדר היום" (בארץ)

1תגובות
(צילום: לפי סעיף 27א)

אירוע חמור בתחבורה ציבורית, סמוך לשכונת גילה בירושלים. פקח תחבורה ציבורית, ריסס גז מדמיע באוטובוס נוסעים סגור, כ-15 נוסעים נפגעו, כוחות מד"א פינו מהמקום מספר נוסעים לבית חולים. כך נמסר היום (שלישי) מארגון 'חוננו'.

עו"ד חיים בלייכר, ממחלקת נפגעי עבירה בארגון חוננו, אשר מייצג מספר נוסעים שנפגעו, פנה במכתב דחוף לתחנת המשטרה בדרישה לעצור את הפקח ולהעמידו לדין. האירוע התרחש השבוע בקו 531 סמוך אשר עשה דרכו לשכונת גילה בירושלים.

בתיעוד שתיעדה אחת מהנוסעות באוטובוס ניתן לראות את הפקח מתעמת עם מספר נוסעים, ובשלב מסויים מתחיל לתקוף את אחד מהנוסעים באגרופים לפנים, ולאחר מכן מרסס גז מדמיע באוטובוס.

עו"ד בלייכר תיאר במכתבו את השתלשלות האירוע "הפקח, בן מיעוטים, עובד ציבור הלכה למעשה הפועל מול קהל נוסעים, פתח במסכת קללות והשפלות קשות כלפי נוסע חסר ישע, הלוקה בנפשו, שמוגבלותו הייתה ניכרת לעין כל. כאשר נוסעים אחרים ניסו להגן על האדם חסר הישע ותיעדו את המתרחש, עבר הפקח לקלל אותם לבצע לעבר הנוסעים תנועות מגונות ביותר ואז לאלימות פיזית קשה. הפקח הלם באגרופיו בפניו של הנוסע אלון, ניפץ את משקפיו וגרם לו לדימום ולחבלות.

"אחד הנוסעים אחז בפקח על מנת למנוע ממנו את המשך התקיפה, אז שלף הפקח מכל גז מדמיע/פלפל בעל עוצמה וריכוז מאוד גבוה, וכיון אותו ברוטליות ישירות לעבר פניהם ועיניהם של הנוסעים,כשהוא מרסס כמות אדירה של חומר כימי צורב בתוך מרחב סגור ודחוס".

ע"פ המכתב, אחד מהנוסעים באוטובוס שנפגע - תינוק כבן 5 חודשים. "באוטובוס שהה בנה התינוק של מרשתנו, כבן 5 חודשים בלבד כתוצאה מהרעלת חלל האוטובוס בגז, התינוק השתנק, פניו האדימו כליל והוא נקלע למצוקה נשימתית חמורה, המלווה בבכי וחרדה עד ליום זה.מרשתנו ובעלה ספגו כוויות, צריבות קשות בעיניים ובעור הפנים, בעורף ובידיים. מרשתנו אף לקה במקום בהתקף חרדה עמוק וקשה עקב הסכנה המוחשית שנשקפה לחיי בנה התינוק. בדומה למרשתי סבלו נוסעים נוספים, ביניהם ילדים, כתוצאה מריסוס החומר נצרכו לטיפול וחלקם פונו לביייח סהייכ כתוצאה מהאירוע נפצעו 15 איש בשל מעשיו החמורים של הפקח."

לסיום דרש עו"ד בלייכר לפתוח בחקירה ולעצור את הפקח החשוד "אירוע בו פקח בתחבורה ציבורית תוקף נוסעים באגרופים ובגז, ונהג אוטובוס נועל את הנוסעים בתוך זירת החנק, הוא אירוע טרור אזרחי שאינו יכול לעבור לסדר היום. נבקש לעצור את הפקח החשוד עד תום ההליכים, למצות את החקירה ולהעמיד את הפקח בגין תקיפה אלימה המונית של רבים הגורמת חבלות ונסיבות מחמירות של שימוש בגז".
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1 תגובות

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אני בשוק מהחוצפה. מזמן פקחי אוטובוס הפכו לתליינים. אתם רוצים תגישו דוח. מה הסיפור שלהם??? להיטל אימה על אנשים
שלא נדע

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