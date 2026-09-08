אירוע חריג וקשה התרחש היום (שלישי) במרכז "טרם" לרפואה דחופה בירושלים, כאשר גבר כבן 53 התמוטט פתאומית בדלפק הקבלה, ולאחר מאמצי החייאה ממושכים נקבע מותו.

המקרה הכה בהלם את הנוכחים ואת הציבור, בפרט לנוכח העובדה כי מדובר בהתדרדרות מהירה ובלתי צפויה. על פי הדיווחים של הגורמים הרפואיים במקום, הגבר נחשב עד כה כעד אדם בריא לחלוטין וללא מחלות רקע מוכרות.

האירוע החל כאשר הגבר נכנס בשערי המרכז הרפואי כשהוא בהכרה מלאה, ופנה לדלפק הקבלה על מנת לקבל טיפול. הוא התלונן בפני הצוות על תחושות קשות של כאבים בחזה ועל תחושת צריבה חזקה באזור הגרון, תסמינים אשר עשויים להעיד על אירוע לבבי או פיזיולוגי חריג המתפתח במהירות. אולם עוד בטרם הספיקו בצוות הרפואי להשלים את תהליך הרישום והבדיקה הראשונית, חלה ההתדרדרות המהירה והגבר התמוטט לעיני הנוכחים במקום.

עם התמוטטותו, פעל הצוות הרפואי במהירות והעביר את המטופל באופן מיידי לחדר ההלם של המרכז. במקום החלו צוותי הרפואה בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, שכללו מתן תרופות ומענה חירום מקיף במטרה להחזיר את דפקו. במקביל להתרחשות הדרמטית בחדר ההלם, הוזעקה למקום ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום כדי לתגבר את המאמצים הרפואיים ולהיערך לפינוי במידת הצורך.

צוותי הרפואה של 'טרם' יחד עם פרמדיקים של מד"א נאבקו על חייו של האיש במשך זמן ממושך והמשיכו בניסיונות ההחייאה, תוך שימוש בכל הכלים והאמצעים העומדים לרשותם. ככל שננקפו הדקות, הניסיונות להשיב את הדופק לא צלחו, ולאחר שנערכו כל הבדיקות הנדרשות והמאמצים הרפואיים עלו בתוהו, נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו של הגבר במקום.

נועה הירש, מנהלת מחוז ירושלים בטרם, שחזרה את השלשלת האירועים הדרמטית: "הגבר הגיע לדלפק הקבלה והתלונן על כאבים בחזה וצריבה חזקה בגרון והתמוטט מייד. הוא הועבר לחדר ההלם וצוותי הרפואה החלו בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות. למקום הוזעקה ניידת מד"א אך כל מאמצי הצוותים הרפואיים עלו בתוהו ולא נותר אלא לקבוע את מותו".

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות האירוע המדויקות או על הגורם הרפואי הספציפי שהוביל להתמוטטות הפתאומית של הגבר הבריא. אירועים מסוג זה, שבהם אדם ללא מחלות רקע ידועות מפתח תסמינים חריפים ומידרדר במהירות כה גדולה, מצריכים בדרך כלל בדיקה רפואית מעמיקה כדי לעמוד על הסיבות המדויקות לטרגדיה.