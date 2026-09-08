ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב (שלישי) הודעה רשמית בחשבון ה-X של משרד ראש הממשלה בשפה האנגלית, בו הכחיש מכל וכל את הדיווח בהארץ מוקדם יותר הבוקר.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי "הדיווחים בתקשורת אינם נכונים. לא נמסרה אזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות הערביות לפני ה-7 באוקטובר".

עם זאת, בהודעה ניתן להתרשם כי נתניהו אינו מכחיש לחלוטין שאכן הועברה הודעה, אלא שלדבריו היא לא הועברה ישירות לנתניהו.

"אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר דרך ערוצי המודיעין בין שתי המדינות", לשון ההודעה הרשמית.

כזכור, הבוקר דיווח עיתון השמאל כי שבוע וחצי לפני מתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה, קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו התראה מפורשת ממנהיג ערבי בכיר – אך בחר להתעלם ממנה.

על פי התחקיר שנערך עבור הספר 'חטופים - 843 ימים של הפקרה', נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ערך שיחת טלפון חריגה עם נתניהו והתריע כי מנהיג חמאס יחיא סינוואר מתכנן 'אירוע משמעותי'. בן זאיד מסר לראש הממשלה כי סינוואר העביר מסר לפיו הוא מכין "רעידת אדמה".

מהתחקיר עולה כי התגובה של נתניהו להתראה הייתה אדישות מוחלטת. ראש הממשלה העריך כי מדובר בהסלמה בגדה המערבית. נתניהו בחר שלא לעדכן בתוכן ההתראה את שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד.