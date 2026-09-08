משמרות המהפכה בהודעה דרמטית: "השתלטנו על צוללת אמריקנית" 

משמרות המהפכה של איראן אמרו כי השתלטו בהצלחה על צוללת בלתי מאוישת (כשב"מ) של צבא ארה"ב במצרי הורמוז, ואף הבטיחו לפרסם פרטים נוספים על התקרית.
איראן אמרה כי כלי השיט נתפס לאחר מבצע מודיעיני ארוך ומורכב.
בימים האחרונים דווח כי כוחות אמריקנים פעלו לאורך ארבע החודשים האחרונים לנטרול מוקשים במצרי הורמוז באמצעות כוחות קומנדו ללא ידיעת איראן, נראה כי כעת מגיעה התגובה.
לפי ההודעה, התפיסה התרחשה בכניסה למצרי הורמוז בבוקר יום שלישי, וכי מדובר ב"אחד מצוללות בלתי מאוישות חכמות המודרניות ביותר" שסופקו לחיל הים של ארה"ב ב-2025.
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