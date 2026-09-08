משמרות המהפכה בהודעה דרמטית: "השתלטנו על צוללת אמריקנית" 

משמרות המהפכה של איראן אמרו כי השתלטו בהצלחה על צוללת בלתי מאוישת (כשב"מ) של צבא ארה"ב במצרי הורמוז, ואף הבטיחו לפרסם פרטים נוספים על התקרית.

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