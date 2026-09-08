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בתום "מבצע מודיעיני"

משמרות המהפכה בהודעה דרמטית: "השתלטנו על צוללת אמריקנית" 

משמרות המהפכה פרסמו תמונה של צוללת אמריקנית בלתי מאוישת, וטענו כי הצליחו להשתלט עליה במצרי הורמוז | האיראנים מבטיחים לפרסם פרטים נוספים כבר בשעות הקרובות (חדשות) 

משמרות המהפכה של אמרו כי השתלטו בהצלחה על צוללת בלתי מאוישת (כשב"מ) של צבא ארה"ב במצרי הורמוז, ואף הבטיחו לפרסם פרטים נוספים על התקרית.

איראן אמרה כי כלי השיט נתפס לאחר מבצע מודיעיני ארוך ומורכב.

בימים האחרונים דווח כי כוחות אמריקנים פעלו לאורך ארבע החודשים האחרונים לנטרול מוקשים במצרי הורמוז באמצעות כוחות קומנדו ללא ידיעת איראן, נראה כי כעת מגיעה התגובה.

לפי ההודעה, התפיסה התרחשה בכניסה למצרי הורמוז בבוקר יום שלישי, וכי מדובר ב"אחד מצוללות בלתי מאוישות חכמות המודרניות ביותר" שסופקו לחיל הים של ארה"ב ב-2025.

איראןצוללתמצרי הורמוז

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