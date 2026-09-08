שיאנית הרצח לא שובעת: ראפר בן 21 הוצא להורג על שיר

הרפובליקה האסלאמית באיראן הוציאה להורג את ערפאן מירזעאי, ( צילום: רשתות חברתיות )

הרפובליקה האסלאמית באיראן הוציאה להורג את ערפאן מירזעאי, ראפר וזמר צעיר בן 21 מאזור אספהאן, שהיה בין העצורים במהלך גל המחאה האחרון במדינה. לפי דיווחים של כלי תקשורת וארגוני זכויות אדם, מירזעאי הוצא להורג ביום ראשון, 6 בספטמבר, בכלא דסטגירד שבעיר אספהאן.

מירזעאי נעצר לאחר הפגנות שהתקיימו בינואר 2026. לפי הדיווחים, כוחות הביטחון טענו כי בטלפון שלו נמצא סרטון המתעד עימותים בין מפגינים לבין אנשי הבסיג'. בהמשך הוגש נגדו כתב אישום בעבירה של "מוחארבה" – "מלחמה באלוקים" – עבירה שבה משתמשת מערכת המשפט האיראנית במקרים מסוימים נגד מתנגדי המשטר. על פי הדיווחים, משפחתו ניסתה למנוע את ביצוע גזר הדין ואף פעלה במשך חודשים כדי להציל את חייו. קרוביו טענו כי הופעל עליהם לחץ כבד שלא לפרסם מידע על מעצרו ועל גזר הדין, וכי הם לא קיבלו הודעה מוקדמת על מועד ההוצאה להורג. מותו של מירזעאי מגיע על רקע החרפה משמעותית בשימוש בעונש המוות באיראן. מאז פרוץ גל המחאות, השלטונות משתמשים בעבירות ביטחוניות ובסעיפים עמומים כמו "מלחמה באלוהים" ו"השחתה על פני הארץ" כדי להעמיד לדין מפגינים ומתנגדי משטר. ארגוני זכויות אדם התריעו לאורך התקופה על משפטים בלתי הוגנים, הודאות שנגבו לכאורה תחת עינויים והיעדר גישה מספקת להגנה משפטית.

הוצאה להורג באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

איראן נחשבת כבר שנים לאחת המדינות שמבצעות את מספר ההוצאות להורג הגבוה בעולם. השימוש בעונש המוות קיים ברפובליקה האסלאמית מאז הקמתה ב־1979, והוא ממשיך להיות כלי מרכזי בידי מערכת המשפט האיראנית. בשנים האחרונות חלה החרפה נוספת: לפי הדוח השנתי של Iran Human Rights ו־ECPM, לפחות 1,639 בני אדם הוצאו להורג באיראן בשנת 2025, לעומת 975 בשנת 2024 – עלייה של 68% והמספר הגבוה ביותר שתועד מאז 1989. מדובר בממוצע של יותר מארבע הוצאות להורג מדי יום.

המספרים משתנים בין ארגוני המעקב בשל הבדלים בשיטות התיעוד. אמנסטי אינטרנשיונל, למשל, העריך כי בשנת 2025 בוצעו באיראן לפחות 2,159 הוצאות להורג, יותר מפי שניים מהמספר שדווח לגבי 2024.

גם שנת 2026 נמשכה בצל גל הוצאות להורג. דיווחים עדכניים מצביעים על עשרות הוצאות להורג הקשורות למחאות ולפעילות נגד המשטר, כאשר ארגוני זכויות אדם מזהירים כי מספר המקרים בפועל עלול להיות גבוה יותר מהמספרים שניתן לאמת.

עבור מתנגדי המשטר באיראן, הוצאתו להורג של מירזעאי היא מסר נוסף: גם זמרים, אמנים וצעירים שהביעו התנגדות לשלטון עלולים למצוא עצמם מול עונש המוות. במקרה שלו, הראפר הצעיר שנעצר לאחר המחאות כבר לא יוכל להשמיע את שיריו – לאחר שהשלטון האיראני שם קץ לחייו בתלייה.