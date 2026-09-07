המהגרים המוסלמים נמלטו: מאות רעולי פנים בשחור יצאו לרחובות

סרטון שהופץ ברשת מציג מחזה חריג ברחובות אנגליה: קבוצה גדולה של צעירים, רבים מהם לבושים בבגדים שחורים ומכסים את פניהם, צועדת יחד כשהם משמיעים קריאות לאומניות באנגלית.
במרכז הקריאות נשמעת שוב ושוב הסיסמה: "I'm England till I die" – "אני אנגליה עד יום מותי". על פי הטענה שצורפה לסרטון, המשתתפים יצאו במטרה למחות נגד הגעתם של מהגרים ולנסות למנוע את הורדתם מהספינות על אדמת אנגליה.
המראה עורר תשומת לב רבה ברשת, במיוחד בשל מספר המשתתפים, הלבוש האחיד והעובדה שרבים מהם הסתירו את פניהם. התמונות מעניקות לאירוע מראה מאורגן ומתוח, כאשר ההמון מתקדם יחד ומשמיע את אותה סיסמה פעם אחר פעם.
האירוע מגיע על רקע ויכוח ציבורי חריף בבריטניה סביב מדיניות ההגירה והגעתם של מבקשי מקלט דרך התעלה האנגלית. בשנים האחרונות הפכה סוגיית הסירות הקטנות החוצות את התעלה מאירופה לאחת הסוגיות הפוליטיות והחברתיות הרגישות ביותר במדינה.
המחזה שנראה ברחובות אנגליה מקבל כעת חיזוק דרמטי גם בזירה הפוליטית: בבחירות שנערכו אתמול במדינת סקסוניה־אנהלט שבגרמניה, מפלגת ה־AfD, המזוהה עם הימין הרדיקלי ומתנגדת למדיניות ההגירה, רשמה ניצחון חסר תקדים.
ה־AfD זכתה ב־43.8% מהקולות, יותר מפי שניים מהתוצאה שלה בבחירות הקודמות במדינה. מנגד, מפלגת ה־CDU של הקנצלר פרידריך מרץ ספגה מפלה קשה וצנחה ל־17.2% בלבד, לעומת 37.1% בבחירות הקודמות.
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