המהגרים המוסלמים נמלטו: מאות רעולי פנים בשחור יצאו לרחובות

סרטון שהופץ ברשת מציג מחזה חריג ברחובות אנגליה: קבוצה גדולה של צעירים, רבים מהם לבושים בבגדים שחורים ומכסים את פניהם, צועדת יחד כשהם משמיעים קריאות לאומניות באנגלית.

במרכז הקריאות נשמעת שוב ושוב הסיסמה: "I'm England till I die" – "אני אנגליה עד יום מותי". על פי הטענה שצורפה לסרטון, המשתתפים יצאו במטרה למחות נגד הגעתם של מהגרים ולנסות למנוע את הורדתם מהספינות על אדמת אנגליה.

המהגרים המוסלמים נמלטו: מאות רעולי פנים בשחור יצאו לרחובות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:44 המהגרים המוסלמים נמלטו: מאות רעולי פנים בשחור יצאו לרחובות ( צילום: רשתות חברתיות )