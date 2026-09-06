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אירוע חריג בפלורידה

בת 71 נכנסה לתחנת משטרה בארה"ב עם אקדח וירתה - זה הסתיים בטרגדיה | קשה לצפייה

אישה בת 71 נכנסה לתחנת משטרה בפלורידה עם אקדח וירתה | שלושה שוטרים פתחו באש לאחר שסירבה להפיל את הנשק | בתיעוד קשה שפורסם ברשת נראה הרגע בו היא נוטרלה (בעולם)

(צילום: משטרת פלורידה)

אירוע יוצא דופן התרחש בתחנת משטרה בפורט אורנג', פלורידה, כאשר אישה בת 71 נכנסה ללובי התחנה כשהיא חמושה באקדח, ירתה ירייה בודדת לכיוון חדר הראיות ולאחר מכן יצאה אל החניון החיצוני. האירוע הסתיים בטרגדיה כאשר האישה, לינדה ג'ין קרוטו, נפטרה בבית החולים לאחר שנפגעה מירי שוטרים.

על פי הפרטים שנמסרו, שלושה שוטרים שהגיעו למקום קראו לעבר החשודה להפיל את כלי הנשק שבידה, אך היא סירבה להישמע להוראותיהם. השוטרים פתחו לעברה בירי, ולאחר שנפגעה ונפלה לקרקע, הושיטה את ידה בניסיון להגיע שוב אל האקדח, דבר שהוביל לירי נוסף מצד השוטרים.

קרוטו פונתה במצב קריטי לבית החולים, שם נקבע מותה למחרת. מפקד משטרת פורט אורנג', מנואל מרינו, מסר כי "היא יוצאת מהלובי הקדמי ומתעמתת עם שלושת השוטרים שמגיעים למקום. בנקודה הזו מתרחש ירי מעורב שוטרים."

בתשובה לשאלה האם החשודה הניחה את הנשק לפני הירי, הבהיר מפקד המשטרה מרינו כי "בנקודה הזו, לא. היא עדיין החזיקה בכלי הירי כשהשוטרים התעמתו איתה."

עד ראייה שעבד בסמוך, קאלב למונס, הוסיף כי "ראיתי גברת יוצאת מתחנת המשטרה עם אקדח ביד, אבל הוא היה מופנה כלפי מטה."

בני משפחתה של קרוטו סיפרו לאחר האירוע כי בעלה הלך לעולמו לאחרונה, וכי היא התמודדה עם מצוקה אישית קשה מאוד בתקופה זו. איש מאנשי המשטרה או מהאזרחים שהיו במקום לא נפגע במהלך האירוע.

רשות אכיפת החוק של פלורידה פתחה בחקירת נסיבות הירי, כנהוג במקרים שבהם שוטרים עושים שימוש בנשק קטלני
יריפלורידהתחנת משטרה

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