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כאוס בכל מקום

ביוב ללא גבולות: מהגרים פלשו מתחת לרחוב ועוררו פאניקה

הגבול הספרדי בצפון אפריקה הופך לזירה בלתי שגרתית: מהגרים נצפו מגיחים מתשתיות תת -קרקעיות בניסיון לעבור לשטח העיר, ובמקביל סרטון מהחוף הצית סערה לאחר שקבוצת מהגרים תועדה כשהיא מחזיקה גור דולפין מת (חדשות בעולם)

2תגובות
ביוב ללא גבולות: מהגרים צצו מתחת לרחוב ועוררו בהלה (צילום: רשתות חברתיות )

סאוטה, המובלעת הספרדית בצפון אפריקה, הפכה בתקופה האחרונה לאחת הזירות המתוחות בגבול הדרומי של אירופה. בעוד הרשויות מתמודדות עם ניסיונות חדירה המוניים ממרוקו, תיעודים מהאזור מציגים דרכי חדירה יוצאות דופן – ובמקביל מעוררים סערה גם בעקבות אירוע חריג בחוף.

באחד התיעודים שנפוצו ברשת נראים מהגרים משתמשים במעברים תת־קרקעיים ובתעלות ניקוז כדי להתקרב לשטח הספרדי. במקום להתמודד רק עם גדרות, מחסומים וכוחות ביטחון, נדרשות הרשויות להתמודד גם עם האפשרות של חדירה דרך התשתיות שמתחת לרחובות.

בתיעודים אחרים מהאזור נראו כוחות הביטחון מאתרים אנשים שהסתתרו במנהרות ובאזורים תת־קרקעיים בסמוך לגבול. התמונות ממחישות את האתגר שניצב בפני הרשויות בסאוטה, שבה הגבול אינו מסתיים בגדר אלא ממשיך גם מתחת לקרקע.

ביוב ללא גבולות: מהגרים צצו מתחת לרחוב ועוררו בהלה
ביוב ללא גבולות: מהגרים צצו מתחת לרחוב ועוררו בהלה (צילום: רשתות חברתיות )

אלא שהסערה סביב המתרחש בסאוטה לא הסתיימה בגבול. בחוף אל טרחאל הופץ סרטון נוסף, שבו נראית קבוצת מהגרים כשהיא מחזיקה גור דולפין. בתיעוד נראים המעורבים מצטלמים עם בעל החיים, והאירוע עורר תגובות קשות ברשתות החברתיות.

לצד הסרטון הופצו טענות שאחד המעורבים היכה את גור הדולפין בראשו וכי המכות גרמו למותו.

ביוב ללא גבולות: מהגרים צצו מתחת לרחוב ועוררו בהלה
ביוב ללא גבולות: מהגרים צצו מתחת לרחוב ועוררו בהלה (צילום: רשתות חברתיות )

עבור ספרד, סאוטה נותרה אחת מנקודות הגבול הרגישות ביותר באירופה. עבור הרשויות המקומיות, כל ניסיון חדירה חדש מציב אתגר נוסף והפעם, האתגר מגיע לא רק מהים ומהגדרות, אלא גם מתחת לרחובות.
אירופהמרוקוספרדדולפיןסאוטה
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2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
הם מחבלים וכך צריך להתייחס אל מי שמשיג גבול בכל העולם
היחס אליהם כאל תיירים לא יעזור
1
בס"ד שישימו תנינים בביוב. מסכנים אין להם מה לאכול אז יאכלו מהגרים או להיפך...
מני

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