ביוב ללא גבולות: מהגרים פלשו מתחת לרחוב ועוררו פאניקה

סאוטה, המובלעת הספרדית בצפון אפריקה, הפכה בתקופה האחרונה לאחת הזירות המתוחות בגבול הדרומי של אירופה. בעוד הרשויות מתמודדות עם ניסיונות חדירה המוניים ממרוקו, תיעודים מהאזור מציגים דרכי חדירה יוצאות דופן – ובמקביל מעוררים סערה גם בעקבות אירוע חריג בחוף.

באחד התיעודים שנפוצו ברשת נראים מהגרים משתמשים במעברים תת־קרקעיים ובתעלות ניקוז כדי להתקרב לשטח הספרדי. במקום להתמודד רק עם גדרות, מחסומים וכוחות ביטחון, נדרשות הרשויות להתמודד גם עם האפשרות של חדירה דרך התשתיות שמתחת לרחובות.

בתיעודים אחרים מהאזור נראו כוחות הביטחון מאתרים אנשים שהסתתרו במנהרות ובאזורים תת־קרקעיים בסמוך לגבול. התמונות ממחישות את האתגר שניצב בפני הרשויות בסאוטה, שבה הגבול אינו מסתיים בגדר אלא ממשיך גם מתחת לקרקע.