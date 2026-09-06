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מי יחיה

11 ימים קבורה בבוץ: מחלצים שברו את הקיר וגילו את האישה 

כוחות ההצלה בנפאל כבר חיפשו בין הריסות האסון, כשפתאום נשמע קול חלש מתוך בית שכמעט נבלע כולו בבוץ (חדשות בעולם)

11 ימים קבורה בבוץ: מחלצים שברו את הקיר וגילו את האישה (צילום: מסך)

בתוך אחד האסונות הקשים שפקדו את נפאל בשנים האחרונות, הגיע ביום שבת רגע בלתי נתפס: אישה שנעדרה מאז השיטפונות הקטלניים נמצאה בחיים, 11 ימים לאחר האסון.

האישה, צ'נדיקה שרשתה, אותרה בעיירה בטרוואטי שבמחוז נואקוט, כשהיא לכודה בקומה העליונה של בית בן ארבע קומות שכמעט כולו נקבר תחת בוץ והריסות. צוות חילוץ של כוחות הביטחון הגיע לאזור במסגרת החיפושים אחר נעדרים, ואז הבחין בסימנים לכך שאולי מישהו עדיין נמצא בתוך המבנה.

המצילים החלו לבדוק את הבית, ולפתע נשמע קול מתוך ההריסות. במקום להסתפק בחיפוש מבחוץ, הם פרצו דרך הקיר והצליחו להגיע אל האישה, שהייתה לכודה בתוך המבנה שנפגע קשות מהשיטפון.

החילוץ היה מורכב במיוחד: קומות שלמות של הבית נקברו תחת הבוץ והפסולת שהביאו איתם מי השיטפונות. למרות התנאים הקשים, צוות החילוץ הצליח להוציא אותה מהמקום כשהיא בחיים. לאחר מכן היא הועברה במסוק לקבלת טיפול רפואי בקטמנדו.

11 ימים קבורה בבוץ: מחלצים שברו את הקיר וגילו את האישה
11 ימים קבורה בבוץ: מחלצים שברו את הקיר וגילו את האישה (צילום: רשתות חברתיות )

הסיפור מקבל ממד דרמטי עוד יותר לנוכח ממדי האסון. השיטפונות שפגעו בנפאל ב־26 באוגוסט גרמו להרס נרחב לאורך אזור נהרות בהוטה קושי וטרישולי, מחקו מבנים שלמים והותירו אלפי בני אדם נעדרים.

כוחות ההצלה ממשיכים בחיפושים באזורים שנפגעו, בעוד ממדי האסון עדיין מתבררים. על פי הנתונים העדכניים שדווחו, יותר מ־1,300 בני אדם נהרגו ואלפים נוספים עדיין מוגדרים נעדרים.
חילוץשיטפונותנפאלהאסון בנאפלחילוץ והצלה
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