רגע משפחתי משעשע ומפתיע התרחש בנמל התעופה הבינלאומי דאלס בוושינגטון, כאשר אב ובתו, שניהם טייסים מסחריים, גילו במקרה שהם נמצאים באותו זמן על אותו תדר קשר – רגע שתועד והפך לוויראלי.

האב, קנט קטניק, התכונן להמריא כטייס בטיסה 108 של יונייטד איירליינס, בזמן שבתו קני קטניק התכוננה לטיסה סמוכה של קומוטאייר, הפועלת עבור יונייטד אקספרס. לפתע שמע האב בקשר קול מוכר שקורא לו: "אבא?". הוא שאל מי מדבר, ובתו השיבה ושאלה אם הוא נמצא בטיסה 108. כשהבין שזו היא, שאל בהתלהבות היכן היא, והיא סיפרה שהיא ממתינה ליד מסלול 1R ועומדת להמריא.

אבל השיחה הפכה משעשעת עוד יותר כאשר טייס אחר שהיה על התדר שאל את האב אם הוא גאה בבתו הטייסת, ובהמשך התעניין אם היא עדיין מתגוררת בבית. האב השיב שהיא כבר עזבה את הבית, "אבל היא עדיין בתוכנית הסלולרית שלי".

הטייס האחר המליץ לו שלא להוציא אותה מהתוכנית עד שתתחתן – ואז הבת מיהרה להכריז בקשר: "טוב, אני רווקה!".

התיעוד פורסם בהמשך בחשבון האינסטגרם של יונייטד איירליינס ועורר תגובות רבות ברשת, כאשר גולשים התבדחו שגם כששני בני המשפחה מטיסים מטוסי נוסעים, אי אפשר להתחמק מהשיחות המשפחתיות על חשבון הסלולר.