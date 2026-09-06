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צרח בבהלה

"תחיית המתים" באמצע כביש שומם: השוטר לא האמין למראה עיניו

שוטר זכה לרגע מבהיל במיוחד, לאחר שאיילה ששכבה ללא תנועה בצד הכביש ונראתה מתה זינקה לפתע על רגליה (מעניין)

השוטר מגיב בבהלה כשהאיילה מתעוררת
השוטר מגיב בבהלה כשהאיילה מתעוררת (צילום: Sheriff Woody Wallace via Storyful)

סגן שריף במזרח טקסס זכה לרגע מבהיל במיוחד, לאחר שאיילה ששכבה ללא תנועה בצד הכביש ונראתה מתה זינקה לפתע על רגליה.

התקרית תועדה במצלמת הרכב המשטרתי ופורסמה על ידי שריף מחוז טריניטי, וודי וואלאס. בתיעוד נראה הסגן מתקרב בזהירות לאיילה כדי לבדוק את מצבה, אלא שברגע שהוא מגיע סמוך אליה היא מתרוממת בפתאומיות.

הסגן השמיע צרחת בהלה וקפץ ממקומו בחזרה לניידת. לאחר שנרגע הוא נשמע צוחק ואומר: "אוקיי, אנחנו בסדר".

לדברי השריף, האיילה התאוששה לחלוטין ובהמשך נמלטה אל היער הסמוך. וואלאס התבדח כי "במקום לקבל דו"ח, החשודה נמלטה על ארבע", והוסיף כי זו הייתה "עוד משמרת לילה שבה הכול יכול לקרות".

ארה"בתיעודסרטון ויראליטקססבעלי חייםאיילה

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