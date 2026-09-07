גבר איטלקי בן 48 שיצא מביתו בשנת 2020 לאחר ויכוח עם אשתו החליט לצאת להליכה כדי להירגע, אך המשיך לצעוד במשך כשבוע עד שנמצא מאות קילומטרים מביתו.

האיש יצא מביתו באזור קומו שבצפון איטליה ולא שב. אשתו, שלא שמעה ממנו במשך ימים, דיווחה למשטרה על היעדרותו.

כשבוע לאחר מכן, בסביבות השעה 2:00 בלילה, הבחינו בו שוטרים כשהוא צועד לבדו באזור פאנו שלחוף הים האדריאטי, לפחות 420 קילומטרים מביתו.

"באתי לכאן ברגל, לא השתמשתי בשום כלי תחבורה", סיפר לשוטרים. לדבריו, אנשים שפגש בדרך העניקו לו אוכל ומים. "אני בסדר, אני רק קצת עייף", הוסיף.

בדיקת פרטיו גילתה לשוטרים כי מדובר באותו אדם שאשתו דיווחה על היעלמותו. היא הגיעה לפאנו כדי לאסוף אותו, אך לסיפור היה גם מחיר: האיש נקנס ב-400 אירו משום שנמצא מחוץ לבית בשעות העוצר שהוטל באיטליה באותה תקופה, במסגרת הגבלות הקורונה.