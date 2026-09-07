גיבור היום ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה עובד בחנות במדינת פואבלה המקסיקנית הפך לגיבור היום לאחר שהציל ילדה מלהידרס בשדרה עמוסת תנועה | הרגע הדרמטי שהתרחש אתמול כולו תועד על ידי מצלמות אבטחה (בעולם)