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גיבור היום

ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה

עובד בחנות במדינת פואבלה המקסיקנית הפך לגיבור היום לאחר שהציל ילדה מלהידרס בשדרה עמוסת תנועה | הרגע הדרמטי שהתרחש אתמול כולו תועד על ידי מצלמות אבטחה (בעולם)

1תגובות
מקסיקואומץ

1 תגובות

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מעניין שזה נראה שההורים אפילו לא מודים לו... וגם הוא לא מחכה לזה הוא פשוט ממשיך לעבוד כאילו לא קרה כלום
יוחאי

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