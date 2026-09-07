גיבור היום ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה עובד בחנות במדינת פואבלה המקסיקנית הפך לגיבור היום לאחר שהציל ילדה מלהידרס בשדרה עמוסת תנועה | הרגע הדרמטי שהתרחש אתמול כולו תועד על ידי מצלמות אבטחה (בעולם) כהכיכר השבת11:321תגובות 10100:00/0:29 מקסיקואומץ 1 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1מעניין שזה נראה שההורים אפילו לא מודים לו... וגם הוא לא מחכה לזה הוא פשוט ממשיך לעבוד כאילו לא קרה כלוםאימוגים לתגובהיוחאי12:38 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:המהגרים המוסלמים נמלטו: מאות רעולי פנים בשחור יצאו לרחובותדני שפיץ|10:40לעיני המצלמה: כך נראה הרגע בו השלג התנתק מההר - והרג 11 מטפסים ישראל גראדווהל|10:36"אלימות נגד נשים": פרסומת אחת הביאה למשבר חסר תקדים בחברה מפורסמת אריה רוזן|09:53אולי גם יעניין אותך:האם האמינה שבנה בן השנתיים הוא "השטן" – ועשתה את הנורא מכליוסי נכטיגל|09:26הלקוח הכריש: אזרח לימד את מוכר הגלידה לקח דני שפיץ|09:22שלף ופתח באש: שר הבריאות הפגין יכולות של רוצח שכירדני שפיץ|08:52
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