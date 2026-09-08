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מאבק אלים בשחקים

"אתה הולך לפגוש חברים חדשים": האיש שהדביק נוסע מופרע בטיסה למקומו

אחד האנשים שהשתלטו על הנוסע שהשתולל בטיסה מתאר את ההתרחשות

דרמה חריגה התרחשה בטיסת אמריקן איירליינס מדאלאס לניוארק, לאחר שנוסע בן 67 החל להשתולל במהלך הטיסה, הטיח על פי החשד קללות גזעניות בדייל ואף תקף נוסעים אחרים. שני נוסעים שהיו במקום נחלצו לעזרת הצוות, השתלטו עליו ולבסוף קשרו אותו למושב באמצעות אזיקונים וסרט הדבקה.

אחד מהשניים היה ריצ'רד או'לניק, בן 53 מניו ג'רזי, בעל מטווח וחנות נשק, שטס יחד עם עובדו חואן מחיה, שוטר לשעבר. או'לניק סיפר כי עוד לפני שהאירוע הסלים אמר לו הנוסע, ארתור ליין לונדין: "כולנו הולכים למות. המטוס הזה הולך להתרסק". לדבריו, הוא השיב לו: "אתה הולך לפגוש כמה חברים חדשים כשננחת".

כשהנוסע הפך לאלים, השניים מיהרו לסייע לצוות והחזיקו אותו בזמן שהדיילים הביאו סרט הדבקה ואזיקונים.

לדברי או'לניק, לונדין המשיך להיאבק בהם ואף נשך את מחיה, ובעקבות זאת הם נאלצו לקבע גם את ראשו למושב באמצעות סרט הדבקה. "זה היה מצב די נפיץ במשך זמן מה", סיפר. "הבטיחות בהחלט הייתה דאגה, ולא ידענו לאן זה הולך ומה הכוונה שלו".

לאחר נחיתת המטוס נלקח לונדין ל והואשם בתקיפה מדרגה שנייה ובהפרת הסדר. בעקבות פרסום התקרית הודיעה גם חברת הנדל"ן מאריזונה שבה הועסק כי פוטר מעבודתו.
משטרהמעצרתקיפהמטוסאמריקן איירליינס

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