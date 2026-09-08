נוגע ללב: המייל האישי ששלח לעצמו מייסד אפל לפני מותו

יותר מעשור לאחר מותו של מייסד אפל, סטיב ג'ובס, מייל אישי ומעורר מחשבה ששלח לעצמו כשנה לפני מותו זוכה מחדש לתשומת לב ברשת.

ב־2 בספטמבר 2010, בשעה 23:08, שלח ג'ובס מייל מכתובת האפל שלו אל אותה הכתובת. במקום לעסוק באייפון, במחשבים או בעסקי אפל, הוא כתב שורה של מחשבות על הדברים הבסיסיים ביותר בחייו שאותם לא יצר בעצמו.

ג'ובס כתב כי הוא מגדל רק מעט מהמזון שהוא אוכל, אינו מייצר את בגדיו, מדבר בשפה שלא המציא ומשתמש במתמטיקה שלא גילה. הוא הוסיף כי הוא נהנה מחירויות ומחוקים שלא הוא יצר, ומתרגש ממוזיקה שלא הוא הלחין.

"הייתי חסר אונים"

באחת השורות האישיות ביותר התייחס ג'ובס גם לבריאותו: "כשהזדקקתי לטיפול רפואי, הייתי חסר אונים לעזור לעצמי לשרוד". באותה תקופה הוא כבר התמודד במשך שנים עם מחלת הסרטן.

את המייל חתם במחשבה שסיכמה את המסר כולו: הוא כתב כי הוא אוהב ומעריץ את בני האדם, החיים והמתים, וכי הוא תלוי בהם לחלוטין לצורך חייו ורווחתו.

ובתחתית המייל הופיעה חתימה פשוטה, שהיום מקבלת משמעות סמלית במיוחד בהתחשב בזהות הכותב: "נשלח מהאייפד".

המייל, המופיע כיום בארכיון הרשמי של סטיב ג'ובס, נשלח כשנה וחודש לפני מותו. ג'ובס מת ב־5 באוקטובר 2011, בגיל 56, לאחר מאבק ממושך במחלה.