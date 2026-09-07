בשורה למחזיקי הטלפון הכשר: וואטסאפ שוקלת שינוי משמעותי

וואטסאפ בוחנת פיצ'ר חדש שיאפשר לנהל שיחות גם עם אנשים שאין להם חשבון באפליקציה, או שאינם רוצים לחשוף את מספר הטלפון שלהם.

הפיצ'ר, שנקרא "Guest Chats", מאפשר למשתמש וואטסאפ ליצור קישור ולשלוח אותו לאדם אחר, שיוכל להצטרף דרך הדפדפן בלי להתקין את האפליקציה ובלי לפתוח חשבון.

עד כה האפשרות נבחנה בעיקר עבור הודעות טקסט, וכעת לפי WABetaInfo, החברה בוחנת להרחיב אותה גם לשיחות קוליות ולשיחות וידאו.

מי שייצור את הקישור יצטרך להיות משתמש וואטסאפ רשום, והוא גם יידרש לאשר את כניסת האורח לשיחה. לפי הדיווח, גם השיחות עם אורחים יהיו מוצפנות מקצה לקצה.

האפשרות עשויה להיות שימושית במיוחד גם לבעלי טלפונים כשרים שאינם מחזיקים וואטסאפ במכשיר הנייד, אך יש להם גישה לדפדפן במחשב או במכשיר אחר. במקום להתקין וואטסאפ ולפתוח חשבון, הם יוכלו לקבל קישור ממשתמש אחר ולהצטרף דרכו לשיחה. עם זאת, הדבר יהיה תלוי כמובן בכך שהדפדפן והמכשיר שברשותם יתמכו בשירות.

בשלב זה מדובר בפיצ'ר ניסיוני הזמין רק לחלק ממשתמשי גרסאות הבטא, ואין ודאות מתי, ואם בכלל, הוא יושק לכלל המשתמשים.