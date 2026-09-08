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"הפריע לו בעיניים"

שבר את הרשת: הפוליטיקאי הטורקי הסתבך עם המיקרופונים במשך דקה

מנהיג האופוזיציה הטורקית הבחין שהמיקרופונים מולו אינם מסודרים – והחליט לא להתחיל לפני שהכול יהיה מושלם | התיעוד המשעשע הפך לוויראלי ועורר שלל תגובות ברשת (בעולם)

רגע משעשע במיוחד מפוליטיקה הטורקית הפך בימים האחרונים לוויראלי: מנהיג האופוזיציה אוזגור אוזל תועד כשהוא מקדיש כמעט 50 שניות לסידור מדוקדק של שורת המיקרופונים שהונחו לפניו – עד שהגיע, לפחות מבחינתו, לסידור המושלם.

התקרית התרחשה במהלך מפגש שקיים אוזל עם גמלאים בעיר אדירנה. בזמן שאדם שישב לצדו דיבר, תשומת לבו של הפוליטיקאי נדדה אל המיקרופונים הרבים של כלי התקשורת שהונחו על השולחן. הוא החל להזיז אותם בזה אחר זה, ליישר את הזוויות ולסדר אותם בשורה מסודרת.

אלא שגם אחרי שסיים את הסידור הראשוני, אוזל לא ממש השתכנע. הוא המשיך לבצע תיקונים קטנים, הזיז שוב כמה מהמיקרופונים ובחן את התוצאה – עד שלבסוף נראה מרוצה.

הקטע, שנמשך כ־47–50 שניות, התפשט במהירות ברשתות החברתיות בטורקיה ובהמשך גם מחוץ למדינה. גולשים התבדחו על "הפרפקציוניסט הפנימי" של הפוליטיקאי, בעוד אחרים הודו שהצפייה במיקרופונים מסתדרים סוף־סוף בשורה סימטרית הייתה עבורם מספקת באופן מפתיע.

אחד הגולשים התבדח כי נראה שלאוזל יש "אובססיה לגאדג'טים טכנולוגיים", בעוד אחרים דווקא הזדהו עם הצורך שלו שהכול יהיה מסודר בדיוק במקום.
טורקיהתיעודאופוזיציהויראלימיקרופון

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