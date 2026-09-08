מחזה משעשע במיוחד תועד בתחנת הרכבת התחתית אוקספורד סירקוס בלונדון, כאשר שני עכברים זעירים הפכו את רציף התחנה לזירת אגרוף מאולתרת וניהלו קרב על פירורי מזון לעיני הנוסעים.

בתיעוד נראים שני המכרסמים כשהם רודפים תחילה זה אחר זה על הרציף, אלא שבתוך זמן קצר המרדף הופך לעימות של ממש.

השניים נעמדים על רגליהם האחוריות ומחליפים ביניהם מה שנראה כמעט כמו מכות אגרוף, בעוד הנוסעים הצופים במחזה פורצים בצחוק.

לאחר הפוגה קצרה התחדש הקרב, עד שאחד העכברים נכנע ועזב את המקום. יריבו נשאר לבדו בזירה וזכה בפרס שעליו התנהל הקרב כולו – פירורי המזון שנותרו על הרציף.