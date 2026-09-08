 דלג לתוכן הראשי
עימות חריג

זירת אגרוף של עכברים: המבקרים ברכבת לא האמינו למראה עיניהם | צפו

מחזה משעשע במיוחד תועד בתחנת הרכבת בלונדון, כאשר שני עכברים זעירים הפכו את רציף התחנה לזירת אגרוף

1תגובות

מחזה משעשע במיוחד תועד בתחנת הרכבת התחתית אוקספורד סירקוס בלונדון, כאשר שני עכברים זעירים הפכו את רציף התחנה לזירת אגרוף מאולתרת וניהלו קרב על פירורי מזון לעיני הנוסעים.

בתיעוד נראים שני המכרסמים כשהם רודפים תחילה זה אחר זה על הרציף, אלא שבתוך זמן קצר המרדף הופך לעימות של ממש.

השניים נעמדים על רגליהם האחוריות ומחליפים ביניהם מה שנראה כמעט כמו מכות אגרוף, בעוד הנוסעים הצופים במחזה פורצים בצחוק.

לאחר הפוגה קצרה התחדש הקרב, עד שאחד העכברים נכנע ועזב את המקום. יריבו נשאר לבדו בזירה וזכה בפרס שעליו התנהל הקרב כולו – פירורי המזון שנותרו על הרציף.
לונדוןתיעודסרטון ויראלירכבת תחתיתעכברים

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אחרי זה מדברים על בני ברק. חחחחחח
בני ברקי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר