ההצהרה הדרמטית של הגר"י כהן לשוטרים, המתנה המקורית שקיבל ראש הישיבה - ימים לאחר פטירתו, המסר של הפוסק וראש הישיבה לבחורים ממשפחות חד הוריות, הזיץ באמצע הלילה בבית הקברות עם האדמו"ר והדרשה שלא הושלמה (מעייריב)
מגפת העכברים והחולדות של בני ברק מעוררות חשש בקרב התושבים, לקראת חג הסוכות הקרב ובא | בעולם ההלכה פרצה סערה הלכתית האם אפשר לקיים מצוות סוכה על הרחוב כאשר הוא חושש מהעכברים? | זו ההכרעה של הגר"י זילברשטיין | הפסק המלא (חרדים)
הקרב על ראשות העיר חיפה, הפתרון של הישיבה הנחשבת - 'שערי שמועות', כנס הכשרות שהפך לכנס שבת, העכברים בבני ברק מתחילים ללמוד, ראש הישיבה האשכנזי באמירת סליחות אצל הספרדים, הנפילה של ר' מיילך והתארים שהוענקו "לא במפתיע" לראשי ישיבת סלבודקה - והפוליטיקה מאחורי התארים (מעייריב)
מכת העכברושים בבני ברק לא עוצרת: בעירייה מנסים להילחם בתופעה הנוראית, ואף מונה פרויקטור מיוחד שיטפל בנושא, אך נדמה כי לא ממש הצליחו לטפל בתופעה | על פי עדות של סופר סת"ם בעיר, העברושים אכלו לו את יריעות ספר התורה וגרמו נזקים כבדים לעבדותו: "הגיעו מים עד נפש" (חדשות חרדים)
עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין התייחס למגפת החולדות והעכברים בבני ברק, ותולה את הדבר בלכלוך וההזנחה בחצרות הבניינים | הרב מזהיר כי זה "חילול השם שכך נראים הרחובות" | ומה הפתרון שהרב מציע? (חרדים)
הקיץ כבר הגיע, מזג האוויר עדיין קריר, אך תוך שבוע שבועים כבר נשוב לראות את התיקנים והג'וקים שנכנסו לתרדמת בקיץ שעבר. מדור צרכנות נבונה מגיש את המדריך להדברה ירוקה וזולה - כך תדבירו את המזיקים בבית ללא הזמנת מדביר (צרכנות נבונה)
"אתה מעשר?", שאל הגר"ח קנייבסקי אברך שסיפר לו על מצוקה איומה: עכברים שורצים בביתו, וכל נסיון לגרש אותם עלה בתוהו. איך זה נגמר? * בימי חול המועד, כחודש לאחר שהגיע בפעם הראשונה אל הגר"ח, הוא שב לבית הרב, ובפיו בשורה. "מיד כשנכנסה המשכורת הראשונה", סיפר האברך לרבי חיים, "מיהרתי לעשר