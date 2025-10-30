סין עומדת לשגר השבוע את משימת החלל המאוישת הבאה שלה, שנז'ו-21, שתכלול הפתעה כפולה: את האסטרונאוט הסיני הצעיר ביותר אי פעם שיבצע משימת חלל, וכן מטען מדעי חריג: ארבעה עכברי מעבדה.

השיגור מתוכנן ליום שישי בשעה 1:44 אחה"צ (שעון מקומי), ממרכז שיגור הלוויינים ג'יוקוואן שבצפון-מערב סין. הצוות, המונה שלושה אנשים, יכלול את מהנדס הטיסה וו פיי בן ה-32, שיהפוך לאסטרונאוט הסיני הצעיר ביותר אי פעם שיוצא למשימת חלל.

"אני חש בר מזל ללא השוואה," אמר פיי לכתבים ביום חמישי, והוסיף כי זוהי "הברכה הגדולה ביותר שהעניק לי העידן הזה," בכך שהוא יכול לשלב את חלומותיו האישיים עם המסע המפואר של תוכנית החלל הסינית.

בנוסף לפיי, בצוות יהיו מפקד הטיסה הוותיק ז'אנג לו בן ה-48, שלקח חלק במשימת שנז'ו-15 לפני יותר משנתיים, ומומחה המטען ז'אנג הונג-ז'אנג בן ה-39. המפקד ז'אנג לו הביע ביטחון כי הצוות שלו "ידווח בחזרה למולדתנו ולאנשיה על הצלחה מלאה".

הכותרת המדעית הבלתי שגרתית היא כי הטיסה נושאת ארבעה עכברים, שני זכרים ושתי נקבות. העכברים ישמשו כנושאים לניסויים הראשונים של סין ביונקים המבוצעים במסלול, כך מסר דובר סוכנות החלל המאוישת של סין (CMSA).

משימה זו מיועדת להגיע לתחנת החלל טיאנגונג, אשר נחשבת ל"יהלום שבכתר" של תוכנית החלל הסינית. סין שופכת מיליארדי דולרים לתוכנית זו במטרה להדביק את הפער מול מעצמות החלל הוותיקות, ארצות הברית ורוסיה.

כזכור, סין מאיצה את תוכנית "חלום החלל" שלה תחת הנשיא שי ג'ינפינג, והצהירה כי מטרתה לשלוח משימה מאוישת לירח עד שנת 2030, שם היא מתכננת לבנות בסיס על פני השטח. סוכנות החלל הסינית הצהירה כי היא "מחזיקה איתן" ביעד זה.