"תיבת נח בחלל" | רוסיה שיגרה את לוויין הביולוגיה Bion-M2

רוסיה שיגרה בהצלחה את הלוויין הביולוגי Bion-M מספר 2, הנושא עמו עשרות בעלי חיים ודגימות ביולוגיות לניסוי רחב היקף בהשפעות תנאי החלל. השיגור התבצע מבייקונור בקזחסטן באמצעות משגר סויוז‑2.1b.

הלוויין נושא עמו 75 עכברים, 1,500 זבובי פירות, צמחי מרפא כגון קלנדולה ואכינצאה, לצד פטריות, חזזיות ומיקרואורגניזמים - במטרה לאפשר לחוקרים לעקוב אחר השפעות הקרינה הקוסמית והמיקרו‑כבידה על מגוון רחב של מערכות ביולוגיות.

המשימה נחשבת ייחודית בשל בחירת מסלול קוטבי (97°) המעמיד את האורגניזמים לקרינה גבוהה בכ‑30% מהמקובל במסלולי לוויין נמוכים. בכך מנסים ברוסיה לדמות את תנאי הקרינה הצפויים לאסטרונאוטים במשימות ירח ומאדים.

בין השיפורים הטכנולוגיים במשימת Bion-M2: "מלון מיניאטורי" לעכברים, הכולל מערכות מתקדמות של הזנה, תאורה, אוורור ופינוי פסולת. חלק מהחיות אף מצוידות בשבבי ניטור פנימיים ומצלמות ייעודיות, כדי לספק נתונים בזמן אמת על מצבם הפיזיולוגי.

המשימה ממשיכה את מסורת המחקר הסובייטית שהחלה עוד ב‑1960, עם כלבי הניסוי בלקה וסטרלקה ששבו בשלום מהחלל. כיום, מייעדים ברוסיה את המחקר לשימוש עתידי בפרויקטים אסטרטגיים - ובראשם תחנת המחקר הלונארית המשותפת עם סין, המתוכננת לשנות ה‑30.

לדברי חוקרי האקדמיה הרוסית למדעים, ניתוח התוצאות צפוי להימשך כשנה לאחר שובו של הלוויין לכדור הארץ. המידע יסייע בפיתוח תרופות, מערכות מיגון ומדדים רפואיים שיגנו על אסטרונאוטים במסעות ארוכי טווח לחלל העמוק.