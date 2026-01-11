העובדים היו בהלם: עשרות כבשים פרצו לחנות במתקפה מתואמת | צפו

הכבשים פורצות אל תוך החנות ומשוטטות בין המדפים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

כ־50 כבשים פרצו אל סניף סופרמרקט בגרמניה באירוע ביזארי ומשעשע במיוחד, לאחר שהתנתקו מהעדר שלהן, וחיפשו משהו לאכול.

התקרית התרחשה ביום שני האחרון בסניף של רשת הדיסקאונט Penny במדינת בוואריה שבדרום גרמניה. הכבשים צעדו בנחת בין מדפי החנות, לעיני עובדים המומים, ואף רבצו באזור הקופות במשך כ־20 דקות.

חלק מאנשי הצוות ניסו להבריח אותן באמצעות חבטות בדלפקי הקופות, אך ללא הצלחה. לפי דברי הרועה, כפי שצוטט בעיתון הבריטי The Telegraph, הכבשים טעו לחשוב שלקוח שנשא שקית קניות מחזיק שק מזון, ובעקבות כך הסתערו אל תוך הסופרמרקט בתקווה למצוא עוד אוכל.

שגרירות גרמניה בלונדון התייחסה לאירוע בהומור בפוסט שפרסמה ברשת X, שם נכתב כי 50 כבשים נמלטות “דהרו” דרך סופרמרקט כפרי, לאחר שניתקו את עצמן מעדר שמנה 500 כבשים.

בסופו של דבר האירוע הסתיים בלי דרמה ובלי נפגעים. לאחר כ־20 דקות של שיטוט רגוע בין המדפים ואזור הקופות, הכבשים פשוט הסתובבו ויצאו מהסופרמרקט בכוחות עצמן, בלי שנדרש פינוי מיוחד ובלי התערבות של וטרינרים או כוחות חירום.

דובר רשת Penny, אנדראס קרמר, מסר כי הסניף נוקה באופן יסודי לאחר הפלישה הידידותית. בנוסף הודיעה החברה כי תעניק לכבשים אספקת מזון חינמית לשנה שלמה, לאחר שהתקרית הבלתי שגרתית הפכה לפרסום מצוין עבור הרשת.

האירוע תועד בווידאו והפך במהירות לוויראלי, כשהרשתות החברתיות התמלאו בבדיחות ומשחקי מילים, לצד גילויי אמפתיה לעובדי הניקיון. אחד הגולשים כתב כי מדובר ב"מבצע מתוכנן היטב מצמר ועד זנב", וגולש נוסף העיר כי הן היו מנומסות יותר מלא מעט קונים אנושיים בזמן מבצע.