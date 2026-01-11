הנהלת גן החיות בוורוצלב שבפולין פרסמה תיעוד חריג של עימות בין קרנפית רחבת-שפה לבין אייל מסוג מונטג'אק סיני קטן, החולקים מתחם משותף.

למרות פערי הגודל המשמעותיים, האייל הזעיר נראה כשהוא מסתער שוב ושוב לעבר הקרנפית ללא מורא.

בצוות הטיפול של גן החיות הביעו פליאה לנוכח התעוזה של האייל והחליטו לשבח את הקרנפית, העונה לשם טאנדה, על הריסון העצמי שהפגינה. "מישהו בטח שכח להסתכל במראה הבוקר", כתבו נציגי גן החיות בהתייחסם לאייל, והוסיפו דברי שבח לסבלנותה של טאנדה אל מול ההתגרויות.

התיעוד מציג את האייל כשהוא מנסה לנגוח בקרנפית הגדולה, בעוד זו נותרת רגועה ומאפשרת לו להמשיך במעשיו מבלי להשתמש בכוחה כדי להשיב לו כגמולו. השניים מתגוררים יחד במתחם אחד כחלק משיטה של גן החיות לשכן מינים שונים באותו מרחב מחיה, אך נראה כי הפעם יחסי הכוחות הועמדו למבחן יוצא דופן.