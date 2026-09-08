ח״כ אחמד טיבי מתייחס היום (שלישי) בראיון ל״כיכר השבת״ להחלטה להחליף את יו״ר דגל התורה ח״כ משה גפני וח״כ אורי מקלב בכנסת הבאה, ומביע ביקורת על המהלך. בריאיון אמר טיבי כי מדובר באובדן של שני חברי כנסת מוכשרים.

על גפני אמר טיבי: ״חבר הכנסת משה גפני הוא אחד הח״כים הוותיקים, אבל הוא אחד הח״כים ההגונים ביותר שאני הכרתי״. לדבריו, אף על פי שהוא וגפני נמצאים משני צדי המפה הפוליטית, גפני מעולם לא נתפס בעיניו באמירה גזענית נגד הציבור הערבי.

טיבי הוסיף כי גפני ״היה החלטי, נחוש לשרת את הציבור שלו, אבל גילה אמפתיה רבה לצרכים של החברה הערבית״. לדבריו, הם מכירים מאז כניסתו של טיבי לכנסת בשנת 1999.

על אורי מקלב אמר טיבי: ״מקלב הוא אחד מחברי הכנסת החרוצים ביותר, ולכן ההדחה נשמעת לי ‘פישי’, משהו לא הוגן״. כשנשאל אם הוא מתנגד להחלטה, השיב: ״אני לא רוצה להתערב, אבל לדעתי המדיחים הפסידו שני ח״כים מוכשרים״.

טיבי נשאל גם על חברי הכנסת החדשים שצפויים להיכנס מטעם דגל התורה והודה כי אינו מכיר אותם.

בהמשך התייחס טיבי למערכת הבחירות ולמפלגתו הרשימה המשותפת, וטען כי הסקרים מעניקים לה לדבריו תשעה מנדטים. הוא הביע תקווה לעלייה בשיעור ההצבעה בחברה הערבית, שתוביל לדבריו לשינוי פוליטי ולהחלפת הממשלה.

בהתייחסו לגדי איזנקוט ולמפלגות בגוש המרכז והאופוזיציה, קרא טיבי לציבור הערבי לבחור ברשימה המשותפת, שלדבריו היא תנאי לשינוי המציאות הפוליטית.

בסיום נשאל טיבי על חוק הגיוס. הוא אמר כי במשך שנים המפלגות הערביות לא התערבו באופן משמעותי בסוגיה, והוסיף כי כיום המטרה מבחינתו היא ״לגייס את כל כוחות השלום״ כדי להביא לשלום בין ישראלים לפלסטינים, לצד מאבק בפשיעה, בגזענות ובטיהור אתני.