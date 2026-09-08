 דלג לתוכן הראשי
בתגובה לטענות על ה"עסקנים"

סערת החלפת חברי הכנסת | הגר"ד לנדו בתיעוד חריג: "אני לבד החלטתי"

לאחר שבוע סוער ב'דגל התורה', שבסופו שני חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב הוזזו מתפקידם, ביתו של המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, יוצא הערב בסרטון חריג ביותר של ראש הישיבה, בו הוא מסביר כי הוא החליט לבצע את ההחלפה | צפו בדבריו המלאים (חדשות חרדים)

9תגובות
הגר"ד לנדו בסרטון החריג
הגר"ד לנדו בסרטון החריג

בצל הביקורת הציבורית הרחבה כנגד הליך החלפת חברי הכנסת ב'', המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, מסביר הערב (שלישי) על החלפת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב והצבת יעקב אשר בראשות הרשימה.

בסרטון חריג שיצא הערב ממעונו של הגאון רבי דב לנדו, מבהיר ראש הישיבה בקולו כי אין שחר לפרסומים, וכי החלפת חברי רשימת דגל התורה נעשתה על פי החלטתו הבלעדית.

"זה שקר גמור", מגיב הגר"ד בתיעוד על הטענה שהעסקנים אחראים להחלפה ומבהיר: "אני לבד החלטתי".

ראש הישיבה מוסיף ואומר: "סליחה שאני מדבר בקול רם, כי על שקר מגיבים בקול רם!".

הסרטון מגיע לאחר הביקורת הרחבה בציבור וגם כאן ב'כיכר השבת', בשל הטענות של גורמים בדגל התורה, כי עסקנים עומדים מאחורי הדחת חברי הכנסת, בשל כך החליט הגר"ד לנדו לחרוג ממנהגו ולהסביר כי הוא זה שעומד מאחורי ההחלפה.
דגל התורההרב דב לנדוהגר"ד לנדוהרב דוב לנדובחירות 2026

9 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
חזק ביותר, ברור לכולם שר' דב לנדו זה רשכבה"ג וכולם צריכים להבין שהוא יודע היטב מה קורה בציבור שלנו.
בדוייי
ומה נשאר מהציבור שלנו? פילוג וקרעים עדרים עדרים אוסף של יהודים שרק הקשיים והאסונות מחברים בנינו אחדות של שק אגוזים
אנשין
את רבי דב מעניין אידשקייט נטו. לא כסאות לאיש מפלגה זה או אחר. ככה ראינו שלחם באלעד למה שסבר שנכון לעשות לטובת האידשקייט. היום כולם רואים עד כמה הוא צדק...
אברהם
ברור שהרב החליט אבל מי החליט על הצורה הבזויה? ועל ההודעה ברגע האחרון? ועל ההודעה בתקשורת כמעט במקביל להודעה לחכי"ם? הרי זה הבעיה יכלו לסדר הכל בצורה נקיה כמו במפלגות אחרות.
מאיר
4
כל אלה שהשמיצו את דוד שפירא כדאי להם שיבקשו ממנו מחילה לפני יום הדין.
צבי
למה מחילה? ברור שהכל בא מר' דוב אבל הדרך הצורה הבזויה הרי הכל יכל להיות בצורה נקיה אם היו מודיעים להם הרבה זמן מראש וההתפטרות היתה באה מהחכי"ם כמו במקומות אחרים אף אחד לא היה מדבר.
משה
3
מרן הגאון האדיר רשכבה"ג גדול הדור הרב דב לנדא שליט"א הוא מנהיג הדור וכל הרבנים מכל הגוונים האשכנזים החסידים העדות. המזרח חייבים להיות תחת הנהגתו של גדול הדור שליט"א שהוא המנהיג הגדול של כל העם היהודי בארץ הקודש ובגולה לאורו אנו הולכים ושותים בצמא דברי קודשו עד ביאת משיח צדקנו בב"א
ספרדי טהור

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר