בצל הביקורת הציבורית הרחבה כנגד הליך החלפת חברי הכנסת ב'דגל התורה', המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, מסביר הערב (שלישי) על החלפת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב והצבת יעקב אשר בראשות הרשימה.

בסרטון חריג שיצא הערב ממעונו של הגאון רבי דב לנדו, מבהיר ראש הישיבה בקולו כי אין שחר לפרסומים, וכי החלפת חברי רשימת דגל התורה נעשתה על פי החלטתו הבלעדית.

"זה שקר גמור", מגיב הגר"ד בתיעוד על הטענה שהעסקנים אחראים להחלפה ומבהיר: "אני לבד החלטתי".

ראש הישיבה מוסיף ואומר: "סליחה שאני מדבר בקול רם, כי על שקר מגיבים בקול רם!".

הסרטון מגיע לאחר הביקורת הרחבה בציבור וגם כאן ב'כיכר השבת', בשל הטענות של גורמים בדגל התורה, כי עסקנים עומדים מאחורי הדחת חברי הכנסת, בשל כך החליט הגר"ד לנדו לחרוג ממנהגו ולהסביר כי הוא זה שעומד מאחורי ההחלפה.