ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, מתייחס בריאיון באולפן 'כיכר השבת' להדחתו של חברו הקרוב, יו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני.

"האמת שכואב לי", התבטא ליאון והוסיף: "כי אני חושב שהוא עשה עבודה ציבורית נהדרת", שיתף ראש העיר בלשון חמה על שותפו לדרך. "הוא גם היה חבר טוב, עבדנו ביחד. אבל זו החלטה של מרנן ורבנן, אני לא יכול לומר מילה אחת עליה. באופן אישי כשאני מסתכל עליו, זה בהחלט סיפור לא נעים".

ליאון אף חשף בריאיון כי שוחח עם ח"כ גפני מיד לאחר קבלת ההחלטה הדרמטית: "אני שוחחתי איתו במוצאי שבת, שוחחתי איתו טלפונית. הוא נשמע בסדר גמור, הוא נשמע שהוא קיבל את הגזירה כפי שהיא וקיבל אותה".

הריאיון המלא ישודר הערב ב'כיכר השבת'