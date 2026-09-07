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"ארץ ישראל שלנו"

פתח מפלגה חדשה: הטריק של בן גביר שהוסיף לו מימון של מיליוני שקלים

בן גביר רשם מפלגה נוספת במסגרת רשימתו לכנסת, במהלך שיאפשר למפלגתו לקבל מימון נוסף מקופת המדינה | המפלגה, שנקראת "ארץ ישראל שלנו", נרשמה על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר (בארץ)

בן גביר ברישום המפלגות (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

יו"ר עוצמה יהודית, השר , רשם מפלגה נוספת במסגרת רשימתו לכנסת, במהלך שיאפשר למפלגתו לקבל מימון נוסף מקופת המדינה.

המפלגה, שנקראת "ארץ ישראל שלנו", נרשמה על שמם של השר יצחק וסרלאוף וח"כ יצחק קרויזר, במהלך דומה לזה שביצע בן גביר גם בבחירות הקודמות.

הסיבה היא שיטת מימון המפלגות: כל מפלגה זכאית ליחידת מימון עבור כל חבר כנסת מטעמה, ובנוסף ליחידת מימון אחת עבור המפלגה עצמה. כך, למשל, מפלגה שבה חמישה חברי כנסת זכאית לשש יחידות מימון.

רישום מפלגה נוספת בתוך המסגרת הפוליטית של עוצמה יהודית מאפשר לקבל יחידת מימון נוספת, ששוויה לפי הדיווחים כ־1.83 מיליון שקלים בשנה.

במקביל, מפלגת "ביחד" הגישה עם הרשימה המשותפת של נפתלי בנט ויאיר לפיד הסכם התפלגות, המאפשר לשני הצדדים לשמור על האפשרות להיפרד לאחר הבחירות. במפלגה מדגישים כי אין כעת כוונה להתפצל, וכי מדובר במהלך בירוקרטי שנעשה בעבר גם ברשימות משותפות אחרות.
איתמר בן גבירעוצמה יהודיתמימוןמפלגותבחירות 2026

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