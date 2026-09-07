מתן כהנא במסר לגנץ: ״מפלגות שלא מגיעות לשישה מנדטים, שיפרשו״

10 10 0:00 / 2:33

שעות לאחר הגשת רשימת ״ישר!״ לוועדת הבחירות המרכזית, ח״כ מתן כהנא, המוצב במקום החמישי ברשימה בראשות גדי איזנקוט, התראיין הערב (שני) ל׳כיכר השבת׳ והתייחס לפרישתו של ח״כ מיכאל ביטון מכחול לבן, להרכב הממשלה הבאה ולסערה סביב קיום העצרת לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל.

בהתייחסו לפרישתו של מיכאל ביטון מכחול לבן, המפלגה בראשות בני גנץ, כהנא הסביר את עמדת ״ישר!״ כלפי מפלגות שאינן צפויות להשיג מספר משמעותי של מנדטים, כשהמסר מופנה למעשה גם לגנץ: ״אנחנו כל הזמן אמרנו שמפלגות שלא מגיעות לשישה מנדטים, או שיתאחדו או שיפרשו. אני חושב שהוא הבין שהמפלגה הזו לא יכולה לעשות בבחירות הקרובות תוצאה רלוונטית, וקיבל את ההחלטה שלו״. על האפשרות לשינויים ברשימת ״ישר!״ אמר: ״הרשימה שלנו סגורה, הוגשה. העגלה הזאת כבר יצאה״. כשנשאל על התפקיד שיקבל בממשלה הבאה, השיב: ״אנחנו לא מחלקים את עור הדב לפני שצדנו אותו. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח אותי לתפקיד שנכון לעם ישראל ונכון לי״. פתח מפלגה חדשה: הטריק של בן גביר שהוסיף לו מימון של מיליוני שקלים כיכר השבת | 21:15 פרצו למבנה ועקרו מזוזות: העירייה ניסתה לפנות בית ספר חרדי בניגוד לחוק | צפו קובי ישראל | 22:06 השותפים בממשלה כהנא התייחס גם לשאלה עם אילו מפלגות יסכימו לשבת בממשלה: ״השותפים שלנו יהיו אלה שמאמינים במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, בערכי מגילת העצמאות ובשירות לכל. כרגע אנחנו לא רואים אף מפלגה ערבית שעונה על הדברים האלה, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם לא מפלגה חרדית. ולכן אנחנו נשאף להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר״.

חבר הכנסת מתן כהנא ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

על האפשרות ש״ישר!״ תגיע ל־61 מנדטים אמר: ״אנחנו נגיע ל־61 כי אנחנו חורשים את הארץ, ואנחנו רואים את האהדה הגדולה שגדי מתקבל בה. ואתה יודע, אפשר גם לשאול את נתניהו איזה ממשלה הוא הולך להקים עם פחות מנדטים יהודים, פחות מנדטים ציונים מאיתנו. אנחנו נקים ממשלה ציונית, רחבה וגדולה, ונחליף את הממשלה״.

הסערה סביב עצרת הרב עובדיה

ברקע הסערה סביב קיום ההילולה לזכר מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל, לאחר שהיועמ״שית הנחתה לדחות את ההילולה הממומנת על ידי משרד הדתות עד לאחר הבחירות, נשאל כהנא על עמדתו.

״הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, ראוי שתהיה לו הילולה שמכבדת את דמותו ואת השפעתו הגדולה מאוד על כל מדינת ישראל ועל העולם היהודי. אני חושב שאסור שהעצרת הזו תהפוך להיות עצרת פוליטית. אני חושב שכולנו מבינים את החשש שעצרת מסוג כזה תהפוך להיות עצרת פוליטית. חייבים, חייבים שלרב עובדיה זכר צדיק לברכה תהיה עצרת שמכבדת את זכרו, ושאינה פוליטית״.

בסיום התייחס כהנא גם להדחתם של ח״כ משה גפני וח״כ אורי מקלב: ״בסוף זה אנשים שנתנו חלק גדול משנותיהם למען הציבור ששלח אותם. הם ראויים להערכה על הדבר הזה. אני לא מתערב בשיקולים של המפלגות האלה״.