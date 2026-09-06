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איילת שקד שמה סוף לחרושת השמועות: "לא אצטרף"

שרת הפנים לשעבר איילת שקד החליטה שלא להתמודד בבחירות הקרובות | הבחירה שלה נעשתה מתוך הבנה "שאין לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה" (בארץ)

שרת הפנים לשעבר איילת שקד (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

שרת הפנים לשעבר איילת שקד החליטה שלא להתמודד בבחירות הקרובות, לאחר שבחודשים האחרונים נבחנו מספר אפשרויות לחזרתה לזירה הפוליטית.

בהודעה שפרסמה שקד נאמר כי הבחירה שלה נעשתה מתוך הבנה "שאין לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה".

לפי הדיווחים, שקד הייתה סקפטית מלכתחילה בנוגע להקמת "גוש שלישי". מאחורי הקלעים נבחן בין היתר חיבור רחב שבו עלו שמותיהם של , יועז הנדל, שקד ואישים נוספים, בהם יולי אדלשטיין ועליזה בלוך, אך המהלך לא הבשיל.

במקביל, ראשי ערים המזוהים עם הליכוד קראו לשקד להתפקד למפלגה. ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר אף העריך כי אם תתמודד בפריימריז בליכוד, היא עשויה להשתלב בעשירייה הראשונה.

למרות החלטתה שלא להתמודד הפעם, האפשרות לחזרתה של שקד לפוליטיקה בעתיד נותרה פתוחה, ובמערכת הפוליטית מעריכים כי היא עשויה בהמשך להתפקד לליכוד. בשלב זה, עם זאת, לא התקבלה החלטה בנושא.
בני גנץהליכודבחירותאיילת שקדבחירות 2026

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