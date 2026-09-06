ליברמן הציג את רשימתו לכנסת וזכה לתשואות: "ראש המשלה הבא"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציג את רשימתו בכנס בחירות שערכה הערב (ראשון) המפלגה באקספו בתל אביב, לקראת הבחירות הקרובות.

במקום השני אחריו הופיע רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי ז"ל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר. בן שטרית, לשעבר ראש העיר בית שאן מטעם הליכוד ויו"ר המפלגה בעיר, נאבק מאז נפילת בנו להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח.

טליה לנקרי, קצינת צה"ל במילואים בדרגת אלוף-משנה וראש חטיבת העורף במל"ל לשעבר הגיעה מיד אחרי. במקום הרביעי עודד פורר, בחמישי יוליה מלינובסקי, בשישי שרון שרעבי, בשביעי חמד עמאר, בשמיני יבגני סובה, בתשיעי אלוירה קוליחמן, ובעשירי דן אילוז - הח"כ הפורש מהליכוד.

"לא אקבל שום קריצה לחרדים"

"אני לא מוכן לקבל שום קריצה לכיוון של נתניהו והמפלגות החרדיות", הדגיש ליברמן במהלך הכנס. לדבריו, "כל מי שמדבר על פטור ל-30% או ל-4,500 מבני הישיבות, טועה ומטעה. ברגע שהסכמת לפטור מסוים - כל מה שהיה זה מה שיהיה. יתחיל הוויכוח על המספרים ולך תקים מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא. זאת האסטרטגיה הנצחית של הממסד החרדי למשוך זמן. לכן זה לא יהיה, לא ניתן יד לדבר הזה!".

"ישראל ביתנו היא מפלגה שמתנהלת באופן הגון וממלכתי, אין אצלנו ניסוחים מעורפלים. כל הדברים שאנו אומרים - אנו אומרים ברור וחד-משמעי. אצלנו מילה זו מילה - גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות", הוסיף.

"על מנת להוציא את מדינת ישראל מהמשבר לא מספיקות כוונות טובות או סיסמאות. צריך ניסיון, נחישות, מנהיגות, והכי חשוב: צריך מנהיג שיודע להכריע", סיכם ליברמן. במהלך הכנס מספר דוברים אחרים מטעם המפלגה זיכו אותו בכינוי "ראש הממשלה הבא", למרות שהסקרים מעניקים לו באזור 7 מנדטים בלבד.