"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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נורמלי? ילדים מושלכים מגובה למים | התמונה מתבהרת מי יהיו חברי הכנסת • צפו
טלטלה ביהדות התורה: הדחות הענק בדגל, והקרב על הרשימה באגודה | נחשפה צמרת רשימת "ביחד" של בנט ולפיד | טרופר והנדל מפרקים את החבילה | טרגדיה בכינרת: בן תשע נאבק על חייו לאחר שנדבק באמבה נדירה | מחיר הבנזין צונח הלילה בחצי שקל | ואחרי התחזית התיעוד המקומם מחומות עכו: ילדים מושלכים מגובה למים | (צפו היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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