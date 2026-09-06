האירוע החריג ( צילום: לפי סעיף 27א )

טרגדיה קשה התרחשה אמש (שבת) בשכונת קריית השרון בנתניה, כאשר סמל-שני דוד הוייר עמרני ז"ל, לוחם משמר הגבול כבן 20, ירה צרורות באוויר מנשקו האישי מסוג M-16 והבריח מאות תושבים מבוהלים. האירוע הדרמטי הסתיים בנטרולו של הלוחם בידי כוחות המשטרה, ובהמשך נקבע מותו.

עם קבלת הדיווחים הבהולים על אדם חמוש היורה ללא הבחנה סמוך לאצטדיון העירוני, הוזעקו למקום כוחות משטרה רבים. השוטרים והלוחמים שהגיעו לזירה זיהו את עמרני כחשוד המבצע פעילות חבלנית עוינת, מבלי שידעו את זהותו או את נסיבות הגעתו למקום. על פי עדויות מהזירה, בשלב מסוים החל עמרני לצעוד ישירות לעבר השוטרים תוך שהוא ממשיך לירות באוויר. בתגובה לכך התפתח קרב יריות קצר שבמהלכו נוטרל הלוחם, ומצבו הוגדר אנוש. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני, אך בהמשך נקבע מותו. למרבה המזל, באירוע הקשה לא היו נפגעים נוספים מקרב האזרחים או כוחות המשטרה.

עמרני ז״ל ( צילום: דוברות המשטרה )

- צילום: לפי ס עיף 27א 10 10 0:00 / 0:18 ( צילום: לפי ס עיף 27א )

התושבים שהיו באותה עת בגינות הציבוריות וברחובות נתקפו היסטריה, ברחו מהמקום ומצאו מחסה בדירות מגורים של שכנים שנחלצו לעזרתם, עד להגעת כוחות הביטחון. קולות הירי העזים הקימו על רגליהם מאות תושבים מבוהלים בשכונה השקטה.

ב-Ynet דווח היום כי החקירה הראשונית של האירוע נפתחה תחת פיקוד מרכז של המשטרה, אך בשל העובדה כי המעורבים בירי הניטרול הם שוטרים, נודע כי התיק יעבור כבר בשעות או בימים הקרובים לטיפול המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). בשלבים הראשונים של האירוע נבדק החשד כי מדובר בפיגוע חבלני, אך בדיקה מהירה בשטח וחקירה של כוחות הביטחון שללו לחלוטין את הכיוון הלאומני.

במקביל לבדיקת נסיבות הירי, עולות תהיות קשות באשר למצבו הנפשי של הלוחם. הערכות ראשוניות גרסו כי מדובר בהלם קרב, אך באגף השיקום של משרד הביטחון מיהרו להבהיר כי עמרני לא היה מוכר אצלם, לא טופל כסובל מפוסט-טראומה ולא היה מצוי במעקב רפואי או נפשי כלשהו במערכת האזרחית.

עמרני התגייס לשירות חובה במשמר הגבול באוגוסט 2024, ועם סיום הכשרתו שובץ בגזרת חברון שבאיו"ש, שם שירת בתקופה האחרונה. מכריו וקרוביו קיבלו את הבשורה בהלם מוחלט וסיפרו כי לא היה כל סימן מעיד בימים שקדמו לאסון על שעתיד להתרחש.

לדבריהם, שעות ספורות לפני שיצא עם נשקו לרחוב, הוא עוד הספיק לגהץ ולסדר את בגדיו לקראת היציאה לשבוע עבודה נוסף בבסיסו. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים, והיום תתקיים הלווייתו בבית העלמין באבן יהודה.

על רקע הטרגדיה הקשה, נשמעת ביקורת נוקבת מצד גורמים המטפלים בלוחמים משוחררים ובנכי צה"ל. עו"ד עידן קליימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל, ציין כי לפי מידע ראשוני הלוחם ביקש לעבור גזרה במהלך שירותו – צעד שמהווה לטענתו "נורת אזהרה בוהקת" שהמערכת פספסה.

קליימן קרא לשינוי תפיסתי עמוק ביחס לזיהוי ולטיפול במצוקות נפשיות של לוחמים במערכת הביטחון, והזהיר כי ללא יצירת מנגנון איתור וליווי הדוק לכל לוחם החוזר משדה הקרב, אירועים טראגיים ואובדן חיי אדם מסוג זה עלולים לחזור על עצמם.