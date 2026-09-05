שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, ערך ביקור בעיירה הפלסטינית תורמוס עיא שבגזרת רמאללה, בעקבות אירועי אלימות אחרונים של מתיישבים קיצונים וריסוס כתובות נאצה ואיומים נגדו.

במהלך הביקור, שבו התלוו אליו נציגים מהמחלקה הקונסולרית של השגרירות והגנרל האמריקני שון סאלין העומד בראש מנגנון התיאום הביטחוני, תיעד השגריר בעצמו בטלפון הנייד שלו מתיישבים שהגיעו שוב לסביבת בית שעליו מתנוסס דגל ארצות הברית ואשר אליו ניסו לפלוש בעבר.

האקבי הבהיר בדבריו באופן חד-משמעי כי אין שום תוכנית ישראלית או אמריקנית לעקור פלסטינים מתושבי עזה בניגוד לרצונם, והדגיש כי פשעים ומעשי טרור מצד מתיישבים אלימים ביהודה ושומרון חייבים להיתקל בענישה חמורה ובמיצוי הדין.

ביקורו של השגריר האמריקני בתורמוס עיא הגיע על רקע נתונים שלפיהם כ-80 אחוזים מתושבי העיירה, המונים כ-3,000 בני אדם, הם בעלי אזרחות אמריקנית. במהלך הסיור בשטח, חזה השגריר מקרוב בניסיון נוסף של מתיישבים להגיע לנכסים של תושבים מקומיים.

האקבי תיעד את האירוע במכשירו הנייד ופרסם את הסרטון בחשבונותיו ברשתות החברתיות, תוך שהוא מציין כי מדובר במעשים פליליים ומבישים של חבורת מסיגי גבול הפועלת בחוצפה. השגריר טרח לסייג ולהבהיר כי קבוצה זו אינה מייצגת את הרוב המוחלט של הציבור בישראל, והערך כי 99 אחוזים מהישראלים אינם שותפים להתנהגות זו.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים במקום, התייחס האקבי בהרחבה לסוגייה ואמר כי מעשים אלו נגד אזרחים אמריקנים מהווים סוג של טרור לכל דבר ועניין. השגריר קרא לרשויות החוק בישראל לפעול בנחישות, להבטיח את ביטחונם של התושבים הפלסטינים ולהביא למיצוי הדין עם העוברים על החוק.

התבטאויותיו החריפות הגיעו לאחר שבימים הקודמים לביקור רוססו כתובות נאצה ומסרים מאיימים נגדו במסגד בכפר בזאריה באזור שכם, בתגובה לגינויים הקודמים שהוציא תחת ידו בעקבות אירועי פשיעה לאומנית בכפר קוסרה. השגריר התייחס לכתובות הנאצה בציניות וציין כי הפורעים לפחות אייתו את שמו כראוי והודו במעשיהם.

לצד ההתייחסות לאירועים ביהודה ושומרון, נשאל השגריר על התבטאויות של גורמים מדיניים בישראל בנוגע לעתיד רצועת עזה, ובפרט על תוכניות שהוזכרו בדבר עידוד הגירה. האקבי הבהיר לכתבים כי אין כל תוכנית ישראלית או אמריקנית המבקשת לכפות עקירה או פינוי של תושבים מעזה בניגוד לרצונם. עם זאת, הוא ציין כי קיימת פתיחות רעיונית לכך שאם תושבים יבקשו לעזוב מרצונם החופשי, יש לאפשר להם לעשות זאת, שכן כפייה על אנשים להישאר במקום שאינם מעוניינים בו אינה ראויה.

במקביל לסיור השגריר, במערכת הביטחון, במשטרה ובשירות הביטחון הכללי ממשיכים בחקירת הפרעות וההתפרעויות האלימות שאירעו בתקופה האחרונה בכפרים קוסרה וג'אלוד. במסגרת הפעילות המבצעית והחקירתית, הוחרמו כלי רכב ששימשו לפי החשד את המשתתפים בהתפרעויות, ובמערכת אכיפת החוק מעריכים כי בימים הקרובים יבוצעו מעצרים של חשודים מרכזיים שזהותם כבר מוכרת לגופי הביטחון.